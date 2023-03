"Fue complicado revertir la situación económica, pero hemos amortizado ya once millones de deuda heredada"

Jorge Suárez (Ferrero, Gozón, 1964) es licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón, con premio extraordinario de licenciatura. Cuenta con el título profesional de Capitán de la Marina Mercante, que le permitió entre 1985 y 1994 desarrollar su vida profesional en buques mercantes de navegación internacional. En 1994 entró a formar parte de la plantilla de Salvamento Marítimo como controlador de tráfico marítimo y coordinador de emergencias en la mar, primero en Tarragona y, desde 2004, en Gijón. En su actividad política fue secretario general de la agrupación socialista de Gozón y en las elecciones de 2011 encabezó la lista del PSOE de su municipio. Desde 2015 y hasta la actualidad, ostenta el cargo de Alcalde, que espera revalidar.

–Continúa buena parte de su actual equipo, ¿es de los que sigue la máxima de que si algo funciona, mejor no cambiarlo?

–Al final no se trata de la labor de una persona, sino de un equipo. El grueso de la gente que estaba conmigo continúa, aunque hay dos chicos jóvenes nuevos en puestos de salida pensando en el futuro y estoy satisfecho. Que la gente dé el paso a entrar en política local cada vez es más complicado porque la presión en redes sociales va a más y pienso que a raíz de la pandemia nada es igual, incluso la falta de respeto en términos generales. Cuesta mucho que se sume la gente a algo que haces prácticamente de forma altruista.

–¿Ha echado de menos en algún momento, en estos ocho años, su anterior puesto de trabajo, en Salvamento Marítimo?

–Sí, porque me gustaba. Cuando empecé de alcalde en 2011 llevaba cotizados 27 años en la Seguridad Social; o sea que yo aquí, como siempre digo, estoy de paso.

–¿Por qué decidió volver a presentarse cuando había dicho que su ciclo finalizaba tras ocho años en el gobierno?

–Independientemente del tiempo que vayamos a estar en política lo que sí tenemos claro es qué queremos hacer de nuestro municipio y tenemos puestas las luces largas de lo que hay que desarrollar a diez años; uno no puede estar pensando solo en las próximas elecciones.

–¿Cuál es ese proyecto a largo plazo?

–Los equipamientos deportivos y culturales. En turismo tenemos que desarrollar a tres años una subvención de 1,8 millones de euros dentro de los planes de sostenibilidad turística y luego tenemos que poner en valor, al mismo tiempo que lo preservamos de la presión a la que está sometido, nuestro paisaje costero. También tenemos que avanzar en toda la red de abastecimiento. La idea es tener garantizado el servicio con instalaciones y mejora en captaciones y sondeos.

–¿Por qué consideran tan fundamental el proyecto de las instalaciones deportivas de Balbín?

–En Gozón tenemos una gran cantidad de chavales que practican deporte, más allá del fútbol y de nuestra marca, el Marino. Por ejemplo, el Villa de Luanco tiene más de 200 deportistas y tenemos un polideportivo muy antiguo que necesitaba una renovación. Luego tenemos unas instalaciones de 50.000 metros cuadrados que en el año 2003 se expropiaron para ello y de momento lo único que tenemos es un campo de fútbol. Necesitamos un pabellón para competiciones y lo vamos a hacer donde tenemos el terreno. De hecho, el proyecto lo sacamos a licitación por 3,3 millones de euros y quedó desierto. Coincidió con la subida tan brutal de todos los materiales; lo han revisado y en breve lo sacaremos. Ahora suma 4 millones.

–El otro gran proyecto es el del teatro Carmen.

–Gozón no tiene un espacio para proyecciones de cine, teatro o espectáculos. El antiguo teatro Carmen fue una oportunidad que surgió y ahora nos están redactando el proyecto para convertirlo en equipamiento cultural. Tenemos una buena cantera de músicos jóvenes que tendría espacio para presentarse. Y los cursos de La Granda, que están en Gozón, me gustaría que pudiesen tener una clausura o inauguración en el concejo.

–¿Optarán a fondos de la UE?

–Sí, nosotros nos estamos presentando a todas las subvenciones, igual que los planes de sostenibilidad turística y en los de transición justa, donde hay una aprobación inicial para la adecuación de un centro social en Bañugues y el centro de día, fundamental, que se financiará con fondos europeos a través de la Consejería de Bienestar Social y son 600.000 euros.

–¿Cuánto de farragoso les está resultando para una Administración local mantener los ritmos y dedicación de personal que exige un proyecto europeo?

–A todas las subvenciones que tenemos, cuando nos presentamos ya teníamos un proyecto y cuando llegan los fondos lo sacamos a licitación. También contemplamos, en caso de que haya que cofinanciar, con la situación económica del Ayuntamiento ya saneada, poder acudir a una operación de crédito.

–¿Fue complicado revertir la situación económica del Ayuntamiento?

–Mucho. Por ponerlo en cifras, en mayo habremos amortizado 11 millones de euros de deuda heredada, que dan para mucho y es prácticamente el presupuesto de un año. En 2015 la tesorería municipal estaba en negativo en 240.000 euros, había una póliza de crédito para pagar el gasto corriente y las nóminas. La tesorería que se pueden encontrar este mayo va a ser superior a 4 millones de euros, en positivo. Los números hablan por sí solos, pero fue muy complicado estar pendiente durante 8 años de pagar los créditos que se debían. De esos 11 millones, 7 eran de gasto corriente, desde facturas de una farmacia a la factura mensual de la recogida de basura, que se debía más otros 3 millones de las expropiaciones de Balbín

–¿A qué hubo que renunciar?

–A todas esas inversiones que se ejecutarán ahora. Más que no poder ejecutar fue no poder programar porque nosotros sacamos el presupuesto todos los años, pero con unas inversiones mínimas.

–En ese contexto económico, llega la crisis de Alcoa...

–Efectivamente. Aparte del drama humano, porque había muchas familias que dependían de Alcoa, luego está la fiscalidad, porque hemos dejado de ingresar algo más de un millón de euros anualmente. Al final, cuando haces un presupuesto tienes que saber que no vas a poder contar con esos ingresos e ir a unas inversiones mínimas. Estamos personados en el concurso de acreedores. Nos deben algo más de 300.000 euros, casi 400.000, en cuanto a IBI, que los últimos no los pagaron, ni el Impuesto de Actividades Económicas y ni el consumo de agua; ni eso pagaron los últimos dueños de Alu Ibérica, por llamarlos de alguna manera.

–¿Confían en volver a ver en esas naves actividad industrial?

–Sí. Yo tengo plena confianza, porque esa factoría tiene un activo, que es su ubicación a pie de muelle, y seguro que va a haber algún proyecto industrial. Aunque hay bastante discreción confío en que a corto plazo se verá. Y aunque se diga Alcoa Avilés, el 63% de los terrenos están en Gozón.

–¿Plantean algún otro desarrollo industrial en el concejo?

–La industria era esa, Alcoa. Lo que me gustaría solucionar en el corto plazo es gestionar los purines ganaderos. La ganadería es imprescindible para Gozón, porque mantiene el paisaje pero a los purines hay que darles salida, con una planta de biogás que los trate, con un coste accesible al ganadero.

–¿Una planta de biogás en Gozón?

–Si no es en el concejo tiene que ser próxima. Me consta que se está trabajando en esa línea. Y luego nuestro municipio se ha hecho muy atractivo para vivir.

–¿Los nómadas digitales también han llegado a Gozón?

–Fue de las cosas positivas de la pandemia, hemos incrementado el número de personas censadas, unas 200, cuando todos los años íbamos bajando en 30 o 40 y, de repente, hemos logrado revertir la curva.

–Son parte de la mancomunidad Cabo Peñas y territorio "comarca de Avilés", ¿ya han decidido en cuál de las dos mancomunidades desearían quedarse?

–Tenemos vínculos con Carreño y la Mancomunidad Cabo Peñas que se creó hace bastantes años, aunque nosotros, evidentemente, siempre fuimos de la comarca de Avilés. Nuestro vínculo es con Avilés y Cabo Peñas es de Gozón. Sin renunciar a lo que nos une a Carreño, lo que tenemos es que vincularnos definitivamente a la comarca a la que pertenecemos.

–¿Su posición en el debate sobre la fusión de municipios?

–Creo que eso necesita un estudio en profundidad, hay otros mecanismos como consorcios y mancomunidades para poner en conjunto determinados servicios. Yo siempre hablo de un recurso que ponemos en Gozón a disposición de todos los asturianos y que son las playas.

–Han logrado, al fin, una ayuda para la limpieza de playas, ¿se siente satisfecho?

–Ese coste es casi inasumible para los ayuntamientos; bienvenida sea la ayuda, que llevábamos años peleando, pero es escasa. Los miles de personas que entran y salen en el día generan unos gastos y exigen unos servicios inasumibles.

–¿A qué otras administraciones implicaría en el mantenimiento de playas?

–Podría ser el Principado. O establecer fórmulas que te den más facilidades a través de una tasa o impuesto, que ahora mismo no me atrevo a decir cuál. En Bañugues tenemos el servicio de aparcamiento y aunque es una cantidad mínima la que se obtiene, al menos se ordenan los vehículos, generas dos o tres puestos de trabajo en época estival. En el resto de playas, si das unos servicios, el usuario no tendría inconveniente en pagar.

–¿Extenderán el modelo de Bañugues a otras playas?

–Podría ser, pero, por ejemplo, en Xagó no sé si sería decente cobrar ahora mismo porque no tienes unos aparcamientos ordenados, unos servicios… y en Verdicio lo mismo. Tenemos que olvidarnos de llegar con el coche a la playa, lo primero es conservar el espacio y luego tratar de dotarlo de unos servicios de manera que el usuario se sienta satisfecho.

–¿Y Cabo Peñas?

–Tenemos que buscar unos aparcamientos disuasorios y alejar los vehículos del cabo. Disfrutar de los espacios naturales pasa por dejar el vehículo a una distancia prudente.

–¿Teme a alguno de los rivales que se encontrará enfrente esta próxima campaña?

–No tengo nada que opinar sobre ellos. Lo que sometemos ahora a examen es nuestra gestión y cuando llegue el momento pondremos sobre la mesa nuestro programa, que va a ser realista. Para mí es fundamental no engañar a la gente.

–¿Cómo lleva las críticas en las redes sociales?

–El atril de las redes sociales, bajo perfiles falsos contra los que no puedes hacer nada, para insultar, calumniar y contar un relato que es mentira, se lleva mal, sientes impotencia. Esa exposición es lo que está frenando a mucha gente a meterse en política. Son pocos, pero en Gozón tengo localizadas a seis personas que, a su vez, tienen diez o doce perfiles falsos y donde es raro la semana que no se exceden. Desgraciadamente es la causa de la desinformación de hoy, falta que la gente lea un poco más los medios de comunicación tradicionales. Esa es la forma de crear opinión, porque la información hay que trabajarla.

–¿Qué enseñanza dejó la pandemia para el municipalismo?

–Yo creo que más que para los que estamos en la Administración local debería ser para el resto. Nos viene gente para preguntar por qué no tienen fibra óptica o por qué un centro de salud no tiene pediatra, aunque no sean competencias nuestras. No sé si las demás administraciones aprendieron que el municipalismo es fundamental y es dónde está el eslabón último de la gestión.

–¿Se atreve a vaticinar el resultado del 28-M en Gozón?

–No. Considero que hicimos una buena gestión y todo eso espero que los vecinos lo vean, aunque es complicado. No es lo mismo gastar 11 millones de euros en hacer cosas que gastarlos en pagar una deuda.

–Pero confía en repetir.

–Espero. En 2019 obtuvimos un resultado que no esperaba y estos dos años de pandemia nos cambiaron a todos, también la forma de exigir. Y lo achaco a la eclosión del uso de las redes sociales, que da ansiedad y estrés y nos hace ser menos empáticos.