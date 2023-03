Un rato ciego: un periodista de LA NUEVA ESPAÑA recorre la ciudad con los ojos vendados

Cuando no ves sólo queda la imaginación. Y lo mejor de la imaginación es su capacidad para crecer a través del oído: palabras, ruidos y, sobre todo, el "toc toc" de los palos de ciego a las baldosas. Lo noté ayer por la mañana, que fue cuando participé en una "ruta accesible" que organizó la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y comarca (Difac) dentro de las actividades incluidas en la primera edición del Festival Inclusivo por la Diversidad en Asturias (Fidas).

Se trataba de ser un rato ciego. Y también discapacitado físico. Se trataba de caminar con la imaginación y también sobre ruedas, se trataba de descubrir que salir a la calle para mucha gente es también superar una yincana que sólo cuando cierras los ojos logras ver en toda su inmensidad: los límites de todas las baldosas, las jardineras pegadas a las fachadas, los escalones sin marcas de nacimiento... Los ciegos son los únicos que de verdad conocen la ciudad con los ojos cerrados.

Pilar Agüero, técnica de la Consejería de Derechos Sociales, fue mi lazarillo. "Cógeme el brazo", me dijo antes de aclararme que en realidad "todo el mundo" la conoce como Piki. Así que Piki y yo salimos de la plaza de Álvarez Acebal, bastón en ristre, sin rocín flaco ni galgo corredor, pero acompañado de la alcaldesa de Avilés, de Mariví Monteserín, del director general de Servicios Sociales, que es Enrique Rodríguez. Y también de Rocío Martínez, de Julián Valdavida y del resto de miembros de Difac. Todos, en silla de ruedas; yo, con bastón, con antifaz. Y del brazo de Piki.

La unidad de medida de las badosas –lo tengo claro– ha dejado de ser únicamente la estética. Ciego por un rato he descubierto que todos los distintos suelos son interferencias en el proceso imaginativo que acelera la ausencia de vista. Las baldosas con cantos salientes son como la nieve de una tele antigua que no sintoniza. Y la mala colocación, el descubrimiento de abismos. Con el palo de ciego, pude ver todos los saltos de una calle tan aparentemente transitable como la de San Francisco. Y las macetas al borde de la fachada, que es la línea de vida de esa imaginación que te conduce a donde uno pretende llegar. Eso. Y la voz del lazarillo que describe los alrededores y que se convierte en los cimientos sobre los que montar el edificio de la ausencia de visión. Y cuando te das de bruces con alguien que te saluda, el ciego por un rato se convierte en esas pantallas de ordenador de series como "CSI", cuando una aplicación busca al dueño de la huella del asesinato. "¿No me descubres?". "Te supongo, Eduardo".