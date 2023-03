La directora del Real Avilés llama a "romper estereotipos"

Natalia González Fernández es la directora general del Real Avilés y afirma que el papel de la mujer en el deporte ha cambiado con el paso de los años: "Y es así por la educación, la visibilidad, por la necesidad de romper estereotipos y reconocer que la igualdad no es una lucha contra el hombre, somos complementarios en los deportivo, en lo social y lo empresarial".

González impartió ayer una charla en el marco de la programación del 8M de la asociación La Serrana. La directora general del Real Avilés relató su experiencia personal "en este mundo de hombres". Comenzó con 23 años como administradora del Guijuelo y reconoció que, al principio, le "costó mucho" por "falta de experiencia". También aseguró haber vivido "alguna que otra situación bochornosa y desagradable" pero nada que no le impidiera seguir adelante con su pasión y trabajo.

"Nadie me ha regalado nada, siempre me tratan como una persona más", destacó al tiempo que reconoció que con el paso del tiempo ha imperado el respeto a la mujer en su ámbito y que actualmente "es algo normal".

Valora el auge reciente del fútbol femenino y que ya existan referentes como Alexia Putellas, Balón de Oro, y presidentas de clubes de fútbol como la del Eibar, Amaia Gorostiza, o la ex del Leganés, Victoria Pavón. "Ahora estamos empezando, es un camino largo, pero todo va piedrita a piedrita", afirma la mujer que tuvo que conformarse con jugar al tenis porque su madre no le dejaba jugar al fútbol: "Ahora reconoce que no he parado hasta formar parte de un club de fútbol".