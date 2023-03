El puerto recreativo de San Balandrán hace agua "como toda la margen derecha", critica el PP de Avilés

La portavoz del Partido Popular de Avilés, Esther Llamazares, comprobó ayer sobre el terreno "el abandono absoluto que sufre la margen derecha de la ría de Avilés" y, especialmente, "el desamparo y la desatención de la que son víctimas los pescadores recreativos que amarran sus embarcaciones en el puerto de San Balandrán". Llamazares hizo estas consideraciones en compañía de un grupo de aficionados a la pesca "que llevan toda la vida pescando en este lugar, aunque nunca sujetos a tantas restricciones como les imponen ahora: permisos y seguros, reducción de espacios para poder pescar..."

Los pescadores usuarios del puerto de San Balandrán aprovecharon la visita de la líder popular para pedir la dimisión "de todos los responsables de la Autoridad Portuaria de Avilés por incompetencia e irresponsabilidad". Así lo verbalizó José Ramón Fernández, quien exigió "con urgencia" la adaptación de una pasarela del pantalán, su inmediata reparación y "el arreglo más que necesario de la escollera".

En general, Fernández reivindicó "el adecentamiento de toda la margen derecha de la ría de Avilés, porque es un verdadero dolor verla y lo que dejan que suceda aquí no pasa en ningún otro lado del mundo". Por su parte, Llamazares anunció que el grupo municipal Popular llevará una iniciativa al próximo Pleno "para que se tome alguna medida, algo que reclamamos desde hace ya más de dos años, pero que en esta época tal vez tenga alguna atención más por un interés puramente electoral. Sea como sea, si se ejecutan las necesidades, bienvenidas sean".

A los problemas de cierre del pantalán se une ahora, detalló la concejal del PP, "un riesgo importante y real tras el desprendimiento de parte de la escollera del muelle de San Balandrán. Ya no es que los pescadores no puedan utilizar esa zona, es que es un lugar abierto al público donde puede tener un accidente cualquiera que pasee por él"

Según ha explicado la portavoz popular, su grupo municipal presentó fotos de la zona advirtiendo del peligro y el riesgo: "La Administración local debería hacerse cargo de este asunto para llegar al interlocutor adecuado, que será quien tenga que encargarse del arreglo". A finales del año pasado la Autoridad Portuaria anunció la construcción de un nuevo pantalán; sin embargo, "no ha habido nada y los pescadores no saben a quién se tienen que dirigir, ni dónde tienen que reivindicar", manifestó la edil.

A juicio de Llamazares, la zona de San Balandrán "tiene un atractivo turístico importante y es, además, un lugar relevante para vecinos y pescadores". Sin embargo, "no hay limpieza, no hay atención, no hay nada y, como consecuencia, este colectivo de la pesca recreativa está desatendido, como tantos otros en Avilés".