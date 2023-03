La hamburguesa es uno de los productos gastronómicos más demandados. Por eso, cocineros y chefs se las ingenian para tratar de innovar y dar con la combinación más sabrosa y rompedora de ingredientes. Cada vez hay más competencia y es más difícil sorprender, pero todas las hamburgueserías y restaurantes lo intentan. Muchos de ellos compiten en el Campeonato de España de Hamburguesas, que celebró su tercera edición.

Quince finalistas pusieron en un brete al jurado en una cata a ciegas celebrada en el Museo MEGA de Estrella Galicia, en La Coruña, donde se vivieron nervios y mucha emoción. La final fue muy reñida y el veredicto no fue fácil.

Ninguna creación culinaria asturiana se coló en el top 3 de España, pero la organización también ha dado a conocer las tres mejores hamburguesas por comunidad autónoma. En Asturias, los bares premiados han sido los siguientes, por este orden: Caprichos (Piedras Blancas y Oviedo), Casa Pedro Parres (San Juan de Parres) y TC28 (Mieres). Así, en primer lugar ha quedado la vinoteca Caprichos, popular en la comarca avilesina por tener su origen en la capital de Castrillón, pero que también tiene un local en Oviedo.

Estos son todos los premios del III Campeonato de España de Hamburguesas

PREMIADOS BEST BURGER SPAIN

1º Best Burger Spain, La Peineta es para Burger Food Porn (Sevilla)

2ª Best Burger Spain, Eatyjet Gastronomía Nómada (País Vasco)

3ª Best Burger Spain, Lume (Galicia)

MEJOR CADENA DE HAMBURGUESERÍAS 2023

Circo Burger

AUDACIOUS BBS

La Misión, Ol’Dirty Burgers y Bungr

HAMBURGUESA CON ESTRELLA

La Pepita Burger Bar, FBI “Freak Burger International” y Bar La Ola

BEST BURGER DELIVERY BY UBER EATS

1º Temple Smash Burger

2º Frankie Burgers

3º Milwaukee

PREMIADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA:

· ANDALUCÍA

Mejor Hamburguesa de Andalucía Burger Food Porn

2ª Mejor Hamburguesa de Andalucía: Xpecado

3ª Mejor Hamburguesa de Andalucía: Dak Burger

· ARAGÓN

Mejor Hamburguesa de Aragón: Nolasmoke

2ª Mejor Hamburguesa de Aragón: Caníbal Royal

3ª Mejor Hamburguesa de Aragón: Museo Burger Bar

· CANARIAS

Mejor Hamburguesa de Canarias: All Or Nothing

2ª Mejor Hamburguesa de Canarias: La Quícara

3ª Mejor Hamburguesa de Canarias: Dedos X-Sur

· CANTABRIA

Mejor Hamburguesa de Cantabria: The Duke’s

2ª Mejor Hamburguesa de Cantabria: La Pepita Burger

· CASTILLA Y LEÓN

Mejor Hamburguesa de Castilla y León : Restaurante El Comienzo

2ª Mejor Hamburguesa de Castilla y León: Jaleo Burger & Tapeo

3ª Mejor Hamburguesa de Castilla y León: El Recreo

· CASTILLA-LA MANCHA

Mejor Hamburguesa de Castilla-La Mancha: El Rincón de Ale

2ª Mejor Hamburguesa de Castilla-La Mancha: Carlotto Burger

3ª Mejor Hamburguesa de Castilla-La Mancha: VidaMia

· CATALUÑA

Mejor Hamburguesa de Cataluña: Kiwi Burger Bar

2ª Mejor Hamburguesa de Cataluña: Double Bière Restaurant

3ª Mejor Hamburguesa de Cataluña: Festín

· COMUNIDAD DE MADRID

Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid: Dalù Burger

2ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid: Briochef - Paseo de La Florida

3ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid: Frankie Burgers

· COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Mejor Hamburguesa de la Comunidad Foral de Navarra: Soto del Prior

2ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Foral de Navarra: Lamudita Burger

· COMUNIDAD VALENCIANA

Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: Jenkin’s- Gran Vía

2ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: Temple Smash Burger

3ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: Circo Burger

· EXTREMADURA

Mejor Hamburguesa de Extremadura: Origen Bouquets House

2ª Mejor Hamburguesa de Extremadura: Bar Rincón de Europa

· GALICIA

Mejor Hamburguesa de Galicia: Lume

2ª Mejor Hamburguesa de Galicia: La Estación de Loman

3ª Mejor Hamburguesa de Galicia: Caracuchos Furious Food

· ISLAS BALEARES

Mejor Hamburguesa de las Islas Baleares: The Kitchen 62

2ª Mejor Hamburguesa de las Islas Baleares: Frankie’s

3ª Mejor Hamburguesa de las Islas Baleares: Klüg Burgers

· LA RIOJA

Mejor Hamburguesa de La Rioja: Bowie’s Meal House

2ª Mejor Hamburguesa de La Rioja: La Arrancadilla

3ª Mejor Hamburguesa de La Rioja: Bad Food Bar

· PAÍS VASCO

Mejor Hamburguesa del País Vasco: Eatyjet Gastronomía Nómada

2ª Mejor Hamburguesa del País Vasco: Tipula Burger

3ª Mejor Hamburguesa del País Vasco: El Búho Rojo

· PRINCIPADO DE ASTURIAS

Mejor Hamburguesa del Principado de Asturias: Caprichos

2ª Mejor Hamburguesa del Principado de Asturias: Casa Pedro Parres

3ª Mejor Hamburguesa del Principado de Asturias: TC28

· REGIÓN DE MURCIA

Mejor Hamburguesa de la Región de Murcia: Tokio Burgers

2ª Mejor Hamburguesa de la Región de Murcia: Impala B&W

3ª Mejor Hamburguesa de la Región de Murcia: FBI “Freak Burger International”