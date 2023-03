Veintiuna de las sesenta y siete medallas repartidas en la primera de las dos pruebas de la Liga de Kárate los Juegos Deportivos del Principado, disputada en el polideportivo de Piedras Blancas, han acabado en poder de deportistas de clubes de la comarca avilesina. Concretamente, ocho preseas de oro, cuatro de plata y nueve de bronce.

Los oros se los han colgado Alba Laiz (Kárate Joel) en Kata Infantil Femenino A, Fabián García (Kárate Avilés) en Kata Infantil Masculino A, Darío Schiratti (Kárate Avilés) en Kata Juvenil Masculino A, NereaTeixeira (Kárate Avilés) en Kata Juvenil Femenino B, Dani Casado (Kárate Castrillón) en Kata Juvenil Masculino B, Javier Fernández Noriega (Kárate Castrillón) en Kata Cadete Masculino B, Santiago Alarcón (Kárate Joel) en Kata Infantil Masculino K40 y Saúl Álvarez Rodríguez (Kárate Avilés) en Kata Cadete Masculino K21.

Por clubes, el reparto de medallas quedó así: Kárate Aviles obtuvo 4 oros, cinco platas y once bronces (segundo puesto en el medallero); Kárate Castrillón, dos medallas de cada metal, seis en total, (quinto puesto en el medallero); Kárate Joel, dos oros, una plata y dos bronces (séptimo puesto en el medallero); y Kárate Corvera, una plata y dos bronces (octavo puesto en el medallero). El club cuyos karatecas lograron más medallas fue el R. G. C. Covadonga de Gijón (cuatro oros, cinco platas y once bronces).

La segunda prueba de la Liga será el próximo día 19 en el polideportivo de Lugo de Llanera y la final, el 19 de abril en el polideportivo de Piedras Blancas.