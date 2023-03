Más de 40 horas de espera para poder coger número para la Comida en la Calle

Hayle Castro está hasta las narices. Lleva más de cuarenta horas haciendo cola para coger esta mañana número para poder pillar sitios delante de su bar –en el Carbayedo– en la Comida en la Calle. Pero no es el único.También está hasta las narices Chiti Pozo, que lleva menos tiempo que Castro, pero ha conseguido que su desespero alcance el hito de la mala leche. Había mucha de esa ayer a eso de las ocho y media de la tarde, casi doce horas antes de comenzar el reparto de citas, que no de no sitios. "El año pasado llegué a las dos y media aquí, a la antigua Pescadería, y cogí el número 3. Hoy [por ayer], a la una y media y me han el número 23", dice Pozo.

Pero el cabreo no es sólo porque sean los hosteleros los que tengan que hacer noche casi al raso: "Esto es tercermundista: sin baño y a las doce, sin luz, que nos la apagan", se lamentó Castro. Además, ayer se presentaron en la antigua Pescadería, "de malos modos" los de la Asociación Pedro Menéndez diciendo que teníamos que desalojar, que ellos habían reservado la antigua Pescadería con el Ayuntamiento, es que ni se dan cuenta de que íbamos a estar nosotros", añade Castro. "Anoche, además, la Policía Nacional nos identificó a todos", apostilla otro hostelero preparado par la segunda noche dedicada a hacer de la Comida en la Calle el récord Guinness que "tanto gusta a la Alcaldesa". La lista, ayer, iba por el número 41. "Los hosteleros esto lo organizábamos mejor que el Ayuntamiento", recalcan casi a coro. Como en toda reunión de personas se han establecido normas inquebrantables: para estar en la lista el que se apunta tiene que mantener su presencia en la antigua Pescadería. "Y si no está, que mande un representante. El que se pira, pierde su puesto. Si hay que joderse estando aquí toda la noche, nos jodemos todos", explica uno de los hosteleros más tímidos.