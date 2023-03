Hubo quienes estuvieron dos noches al raso -en la antigua Pescadería- haciendo cola para poder coger número para que, a partir de la semana que viene, asegurarse los mejores sitios para la próxima Comida en la Calle, el próximo 10 de abril. Esta mañana, en poco menos de veinte minutos, Festejos repartió las citas. A partir del lunes que viene los hosteleros y los representantes de las asociaciones de vecinos pueden pasar a reservar los huecos de la fiesta: 120 por persona.

Volver a hacer cola para algo que "no sería difícil organizar con una aplicación" -dijeron- generó quejas entre los hosteleros. Las condiciones de la espera no son las mejores -sin baños, sin luz, con algunos enchufes (para cargar móviles) que no funcionan- no son las ideales. Pero todos los años los profesionales hacen cola por dos razones: porque el Ayuntamiento anula la terraza de cada bar el Lunes de Pascua y, en consecuencia, los bares necesitan reservar el sitio más cercano a sus locales "para dar servicio a los clientes de toda la vida". Porque el día de la Comida en la Calle puede suceder -y ha sucedido- que otros ocupen tanto que los bares pierdan la oportunidad de hacer caja. Y esto es así porque la del Lunes de Pascua es una de las mayores del año en Avilés.

Reclaman los hosteleros que se organice la petición de vez "de otra manera". "Hemos subido a la Luna y así estamos", se escuchó en la larga espera para conseguir que la fiesta de guardar fuera la mejor de las posibles. Los hosteleros también reclaman ser ellos mismos los que organicen las peticiones (antes eran los grupos los que iban a los bares a pedir huecos y en función de las peticiones, pedían al Ayuntamiento, ahora es el Ayuntamiento el que reparte para que los hosteleros esperen las peticiones de los grupos que acudan a sus bares).