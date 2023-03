Educación desecha desalojar al alumnado de Naveces: "Es un edificio seguro"

"No tenemos ningún informe que aconseje el traslado de los alumnos por razones de emergencia", declaró ayer, en el marco de la comisión de Educación en la Junta General del Principado, la consejera de Educación, Lydia Espina, tratando de tranquilizar así a las familias de la escuela de Naveces, donde próximamente se realizará una intervención en la primera planta del inmueble y en la instalación eléctrica del edificio.

A preguntas de la diputada popular Gloria García Fernández sobre si considera que el aula de Naveces, perteneciente al CRA Castrillón-Illas, se encuentra en las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa, Espina garantizó que no hay necesidad de traslados durante las obras que se van a realizar en las vacaciones escolares de primavera. "Es un edificio seguro", replicó la Consejera ante las imágenes que mostró en comisión la diputada popular.

García recordó que la asociación de vecinos había puesto a disposición su sede social para reubicar a los niños y que las obras a realizar no interfieran en la actividad escolar. "No existe una situación de emergencia que aconseje el realojo", remarcó Espina, quien, no obstante, reconoció que su departamento sí considera "mejorable" el estado del inmueble y por eso se van a realizar las obras anunciadas en días pasados.