"Hay padres que riñen a sus hijos si son poco activos en redes sociales"

Santiago Giraldo Luque es profesor, investigador y coordinador del grado de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), especializado en análisis crítico de las redes sociales y el uso de las tecnologías de la información. Ayer fue el encargado de inaugurar la programación de primavera del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés con su ponencia titulada "La guerra de los datos: cómo funciona el ‘loop’ de atención (narcisista) en las redes".

–Muy resumido, ¿qué es un "loop" y cómo funciona?

–Es un bucle y se trata de saber por qué caemos en él, qué nos lleva a estar constantemente mirando y actuando en las redes sociales y los mecanismos que usan para mantenernos enganchados.

–¿Y por qué estamos enganchados?

–Porque nos han engañado y hemos comprado el mensaje de que tenemos que estar en las redes como una necesidad vital. Nos han vuelto adictos al reconocimiento público, a tener impacto mediático por pequeño que sea, y ante tantos problemas y complicaciones diarias, ha sido como una vía de escape.

–¿Qué papel jugó la pandemia?

–Elevadísimo. Antes del covid, la juventud española usaba el móvil una media de 30 horas a la semana, después llegó a las 40. Eso supone una jornada laboral completa regalando información y todo el estudio de nuestra conducta. Eso es lo que facilita que nos envíen información que nos gusta y así nos enganchan. El problema es que los jóvenes justifican su socialización a través de las redes sociales, por eso es tan difícil que se desenganchen.

–Ahora existe el ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial, que ayuda a hacer los deberes, por ejemplo.

–El contacto permanente con la pantalla hace que el proceso cognitivo y la generación de competencias para reflexionar, para el debate y la empatía queden eliminados, porque la inteligencia artificial se lo facilita todo y todo les viene dado. El ChatGPT es un reto para la docencia, porque tendremos que hacer que las preguntas sean más complejas y que obliguen a relacionar, para que el alumnado se tenga que esforzar, utilice la memoria y retenga conocimientos.

–Los adultos también están enganchados a las redes sociales. ¿Puede surgir una revolución hacia el equilibrio?

–Esperemos que la próxima generación lo haga, no solo en cuanto al uso, sino también en la reclamación de derechos. Confío en que comience una movilización para reclamar que derechos digitales que conseguir, como la privacidad, el olvido digital y que esas grandes empresas también tengan que rendir cuentas. Pero también está la labor de educación y control que deben ejercer los padres.

–¿Es escasa?

–¿Alguien dejaría a sus hijos solos en un centro comercial? No. Pero sí en las redes sociales. En nuestras investigaciones preguntamos en centros escolares al alumnado por el comportamiento de sus padres, y algunos nos decían que les reñían porque no eran suficientemente activos en las redes sociales, que no tenían suficientes seguidores.

–¿Y eso?

–Bueno, suponemos que están los influencers y quizás alguno lo ve como una posibilidad de ingresos. El reto real está en crear nuevos lectores de libros y de información para que sepan qué pasa realmente en su entorno y reflexionen. Es difícil, pero no podemos bajar los brazos.