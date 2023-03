"La música y el teatro, al final, no tienen ni edad, ni género, ni época"

El director de la zarzuela "Yo te querré" es José Luis Arellano, que también es el creador de La Joven Compañía. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA con un café cortado en la mesa de la terraza del bar Lord Byron, al pie del Palacio Valdés, que hoy (para escolares) y mañana (20.15 horas) se representa en Avilés después de trece funciones a lleno diario en el teatro de la Zarzuela, el único del mundo que se dedica al género chico español.

–No es el primer "Proyecto Zarza" en que se mete, ¿no?

–Hice el primero de todos, de hecho: "La revoltosa". Y ahora esta especie de encuentro con el maestro Francisco Alonso.

–¿Y cuándo llega al proyecto de este año?

–Cuando llego "Yo te querré", ya están todos los músicos y cantantes seleccionados. En el primer "Zarza" –como era el primero, estábamos intentando entender cómo se hacía esto– sí que hicimos una selección entre todos de los músicos y los cantantes. Yo venía de hacer mucho teatro con jóvenes en La Joven, en Madrid. Así que, bueno, entendía un poco este universo que había que rehacer hacia la lírica. Mira que al principio el elenco venía con la idea de que había que cantar musical americano y todo esto le sonaba como muy lejano. Creo que el "Proyecto Zarza" se ha ido afianzando y, ahora, en esta segunda fase mía, me ha venido todo más hecho. Tanto la historia, como el casting, que se hizo en el propio teatro.

–La diferencia de "Yo te querré" y "La revoltosa" es que el nuevo "Zarza" es un popurrí de canciones del maestro Alonso hilado por el guión de Lola Blasco.

–Exactamente. "La revoltosa" no dejaba de ser "La revoltosa" por antonomasia, aunque hubiera un deseo de encontrar un lenguaje un poco más contemporáneo para conectar con los jóvenes. "Yo te querré" es más sencillo y más complejo a la vez. No hay que partir de un texto conocido, si no que la idea es intentar unir todas estas canciones –cada una viene de un musical o una revista distintas– para hacer un panorama de lo que hizo el maestro Alonso para el espectáculo.

–El maestro Alonso es una especie de José Luis Perales del género chico.

–Total. El maestro Alonso fue un tipo que hizo música muy sencilla de escuchar cuyo propósito no era otro que el de epatar por la emoción. Lo que quería era, directamente, que la gente se emocionase en un instante y saliese del teatro cantando.

–Hay ciertas canciones de Alonso que se hicieron tan populares que ya no son suyas. ¿No?

–Sí. "Por la calle de Alcalá", por ejemplo, es de todos. O "Banderita". Lo curioso es que mucha gente no saben que son de él. No digo que los jóvenes sepan que es "Por la calle de Alcalá", pero la han escuchado –a sus abuelos– y no tienen ni idea de que existía en la zarzuela porque pensaban que era cosa de los abuelos. Esto les conecta a ellos porque entienden que es música como la que escuchan ellos aquí.

–¿Cómo se monta a un señor que murió en los cuarenta en 2023?

–Hemos elegido no tanto la parte zarzuelera de Alonso, si no la parte más de musical americano. Él tenía mucha influencia de Cole Porter, sobre todo, en su época de los cuarenta. Así que hay musical, hay revista y hay cuplés. Creímos que era bueno que diéramos a conocer toda esta parte de su trabajo. Esto lo hace muy cercano a ellos, a los actores. El musical de Alonso lo reconoce elenco; la revista no, pero la entienden porque, de alguna forma, es un divertimento. Y el cuplé, que es lo más complejo, sí que les interesa.

–¿Cómo se dirige un espectáculo como este?

–El texto de Lola Blasco, que es muy fragmentado, me ayudó mucho: cada música tiene una escena, cada canción se introduce con un cuentecito.

–El espectáculo está hecho por jóvenes. ¿Le digo a mi madre que venga a verles?

–La música y el teatro, al final, no tienen ni edad, ni género, ni época. Anímela a venir.