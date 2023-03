Ignis mantiene el interés en parte del terreno de Alu Ibérica pese a la compra en La Coruña

La multinacional energética Ignis mantiene el interés por adquirir en Avilés parte de los terrenos de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, en colaboración con otro socio, igual que ha hecho en La Coruña, donde ha cerrado la operación junto con Resonac en la cuarta fase del concurso de acreedores. En el caso de los suelos avilesinos, la firma estaría interesada en unos 150.000 metros cuadrados y la inversión sería similar e incluso superior a la de Galicia al ser un proyecto de mayor envergadura.

Ignis mostró su interés por los terrenos de Alu Ibérica desde que se inició el proceso del concurso de acreedores, tanto en La Coruña como en Avilés. Las distintas fuentes consultadas coincidieron en señalar que "desde el principio se manejaron ambas operaciones y proyectos de manera simultánea, aunque la de Galicia se inició antes y también se ha cerrado ya porque los plazos fueron distintos".

Los proyectos de la empresa energética están dirigidos a la producción de hidrógeno verde y de amoniaco. Los terrenos de Alu Ibérica en Agrela (La Coruña) están a cuatro kilómetros del puerto, con lo que la compañía no podrá unir la fabricación del hidrógeno y el amoniaco en un mismo espacio, sino que el primero lo hará en los suelos de la antigua aluminera, donde ocupará 50.000 metros cuadrados, y el amoniaco en terrenos del puerto.

El caso de Avilés es distinto, ya que los terrenos de Alu Ibérica se encuentran a pie de muelle y podría llegar a ocupar hasta 150.000 metros cuadrados de los 1,2 millones que ocupaba la antigua factoría de la extinta aluminera. Las condiciones de este suelo, por su ubicación, le permitiría aglutinar en un mismo espacio la producción del hidrógeno verde y del amoniaco, explicaron las mismas fuentes.

El próximo mes de mayo finalizará el plazo inicial establecido en el plan de liquidación para presentar que las empresas interesadas presenten sus ofertas para hacerse con la totalidad de los suelos de Alu Ibérica en Avilés, con un precio de salida de 40 millones de euros por el conjunto del terreno y las naves. Un precio que en medios empresariales se considera "excesivo". Y es que a esos 40 millones habría que sumar la inversión necesaria para acomodar los espacios a una nueva producción.

El plan de liquidación contempla la posibilidad de que en esos seis primeros meses no haya ofertas, así que se podrán abrir nuevos plazos en periodos de tres meses adicionales, hasta que llegue un momento en el que "no se den posibilidades reales de que se produzca la venta por ausencia de interesados". Pero ninguno de estos plazos se tiene que agotar si el administrador concursal recibe una oferta que considere "susceptible de no ser mejorada, a tenor de los contactos mantenidos con posibles interesados".

Lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna oferta sobre la mesa, ni siquiera la de Ignis. Eso sí, las fuentes consultadas coincidieron también en señalar que "hay conversaciones" con otra firma. Windar Renovables, uno de los tres mayores fabricantes del mundo de torres eólicas y el único de los tres tipos de estructura para la eólica marina, confirmó hace meses que analizaba la posibilidad de hacerse con las antiguas instalaciones, pero tampoco ha movido ficha. Lo mismo ha ocurrido con Trafigura, que también mostró interés, y con Sidenor.

Los terrenos de Alu Ibérica en Agrela, 251.000 metros cuadrados, tampoco se vendieron en las tres primeras fases del proceso, al no haber ninguna propuesta de compra de los bienes que componen la unidad productiva. Y eso que en cada una de ellas se redujo el precio de adquisición hasta dos tercios del precio inicial.

Ignis y Resonac anunciaron el jueves que "en los próximos días" presentarán una propuesta para adquirir la totalidad de los terrenos. Resonac ocuparía 200.000 metros cuadrados para construir una fábrica de grafito destinado a baterías de vehículos eléctricos, mientras que Ignis impulsará en los otros 50.000 la planta de hidrógeno verde. La idea es que a medio plazo Resonac utilice el hidrógeno de Ignis para desarrollar su proceso productivo. Así, tendrá el suministro energético a la puerta de casa.

Los trabajadores de Galicia piden recolocaciones en la nueva planta

"Nadie de la administración concursal se ha puesto en contacto con nosotros. Todo lo que sabemos es a través de la prensa". Son palabras del presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, cuando se le pregunta sobre la oferta que Resonac e Ignis presentarán para adquirir la totalidad de la fábrica de Agrela. "Todo se vuelve muy sospechoso", aseguró. Una vez conocida la oferta de adquisición de ambas compañías, Corbacho reclama las recolocaciones. Ya sea en la fábrica de grafito o en la planta de hidrógeno renovable. "Las administraciones nos prometieron que en cualquier proceso industrial que se realizase en Alu Ibérica nos iban a recolocar. Las administraciones tienen ese compromiso y lo tienen que cumplir", reclaman. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que la posible compra de Alu Ibérica es "una magnífica noticia" porque implicará un proyecto industrial en la zona.