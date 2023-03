Nuria Espert, Eduard Fernández y Bob Pop, estrellas en Avilés

El teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer celebran este mes de marzo diez años de colaboración mutua en materia teatral. Y es que fue en 2013 cuando las dos instituciones acordaron trabajar juntos y no competir creando el ciclo Escena Avilés. "No conozco ningún caso en que dos instituciones de una misma ciudad colaboren como nosotros y no compitan", señaló esta viernes Yolanda Alonso, la concejala de Cultura de Avilés que se encargó de presentar en solitario la programación de artes escénicas de esta próxima primavera. El director del Niemeyer, Carlos Cuadros, excusó su ausencia en la rueda de prensa porque mañana sábado se inaugura en el Museu de Arte Contemporânea de la Universidade de Sâo Paulo, en Brasil, la exposición "Vuelta al revés del revés", sobre la presencia de artistas españoles en la Bienal de Sâo Paulo.

Los programadores del Niemeyer y del Palacio Valdés presentaron catorce espectáculos desde el próximo 14 de abril y hasta el 9 de junio. Destacan tres estrenos nacionales: "Canción del primer deseo", del dramaturgo australiano Andrew Bovell, cuyo estreno nacional está anunciado en el complejo cultural de la ría para el próximo 21 de abril (20.00 horas). Bovell es el mismo autor de "Las cosas que sé que son verdad", que se vio también en el Niemeyer, pero mayo de 2021, una comedia dramática que protagonizó Verónica Forqué, la última que hizo la actriz madrileña de hecho. "Canción del primer deseo" la dirige Julián Fuentes Reta y cuenta con una dramaturgia de Jorge Muriel; los dos, también en "Las cosas que sé que son verdad" cuenta con un elenco en el que destacan Consuelo Trujillo y Pilar Gómez. Los otros dos estrenos son "Lo inevitable" y "El gesto imperceptible". Los dos, del gijonés (afincado en Avilés) José Busto. "Es el único asturiano con el premio ‘Lope de Vega’, el más importante de la dramaturgia española", recalcó la concejala de Cultura, que destacó en este punto el apoyo de las administraciones públicas a los dramaturgos asturianos y es que el teatro Palacio Valdés lleva décadas –prácticamente desde su reapertura– programando producciones de este lado del Pajares. Los dos textos de Busto están publicados, también en Asturias, por Orpheus Ediciones Clandestinas. "Lo inevitable" cuenta con un reparto que encabezan Cris Puertas, Susana Gudín y Patricia Martínez. Son dos dramas centrados en la falta del mundo preconcebidas y en las consecuencias que generan estas situaciones. El primero de los estrenos está previsto para el (12 de mayo) "en el ciclo mayor", en palabras de Alonso, mientras que "El gesto imperceptible" se queda para el "Hecho en Asturias". Los dos, en el Palacio Valdés. Uno de los espectáculos mayores de este trimestre, sin embargo, es "La isla del aire", de Alejandro Palomas, y con un póquer de actrices encabezado por Nuria Espert, Vicky Peña y Teresa Vallcrosa. Todas dirigidas por Mario Gas, que es uno de los directores más importantes del país que, desde hace años, tiene al del Palacio Valdés como uno de sus escenarios predilectos. Entre los nombres destacados de este nuevo ciclo sobresale también Eduard Fernández –tres premios "Goya" en su haber– protagonizado el soliloquio "Todas las canciones de amor", de Santiago Loza, la primera función de esta temporada primaveral en Avilés (el 14 de abril próximo, en el teatro Palacio Valdés), un trabajo que dirige Andrés Lima, uno de los directores del momento. "La combinación de autores consagrados y nuevos siempre ha sido una seña de identidad de nuestra programación", recalcó Alonso cuando le tocó mencionar a José Padilla, el autor y director de "Run (Jamas caer vivos)", que se presenta en el auditorio del Niemeyer con Pablo Béjar y David Castillo –últimamente, en "Regreso al hogar", de Daniel Veronese, muchos años en "Aída"– el próximo 26 de mayo. La compañía La Calórica lleva al Niemeyer "Las aves", una dramaturgia de Joan Yago a partir del original de Aristófanes, un comediógrafo que ha vuelto al calendario español en las últimas fechas. La compañía El Joglars lleva a sus espaldas "Que salga Aristófanes", que se vio hace pocas fechas en el centro cultural Valey, en Piedras Blancas. Será el 3 de junio. Pascal Rambert es el director y el autor de "Finlandia", que interpretan Israel Elejalde e Irene Escolar está programada el 9 de junio. Rambert es el "Hermanas" (que se vio en el Palacio Valdés con Escolar y Bárbara Lennie como absolutas protagonistas) y el de "La clausura del amor", esta vez con Lennie y el propio Elejalde. El ciclo Off Niemeyer, el que acoge el sótano del auditorio del Niemeyer, cuenta con tres piezas: "Los días ajenos de Bob Pop" (29 de abril), "El artefacto" (20 de mayor) y "Fairfly", otra vez con la compañía La Calórica, pero en el teatro grande (3 de junio). Laura Iglesia, la directora de la compañía gijonesa Higiénico Papel cierra el ciclo Hecho en Asturias con un doblete: "¡Vuelve, Raffaella!" (3 de mayo) y "Guau" (7 de junio).