La afición por el Avilés llega a Londres: "Los fans del club son maravillosos", dice Lee Vaughan, inglés que vino a la ciudad para animar a los blanquiazules

Dentro de las más de tres mil personas que ayer se citaron en el Suárez Puerta había una persona especial. Recién llegado de Londres y tras dar un breve paseo por la ciudad, Lee Vaughan se enfundó los colores blanquiazules para animar al que, al menos por un día, iba a ser su equipo. "Nunca habíamos estado en Asturias. Hace unos días vi que los vuelos estaban baratos y decidí lanzarme a la aventura", explica el inglés, encantado con la experiencia de ser un avilesino más.

"Los aficionados del Avilés me ayudaron un montón", reconoce Vaughan. Mediante la red social Twitter, el inglés dio a conocer su historia y consultó a los seguidores blanquiazules para poder hacerse con la entrada del partido. "Un chico que se llama ‘GoldeNatalio’ fue el que me consiguió la entrada porque él es socio. Además, otra chica, Lucía, vino hasta aquí para dármela en persona. Son geniales", explica el aficionado, encantado con el gran ambiente que se vive en el Suárez Puerta. "Los seguidores del club son maravillosos. Se ve que quieren mucho al equipo por cómo se vuelcan", confiesa, alucinado por la gran entrada del día. No es la primera vez que Vaughan se lanza a conocer estadios de fútbol. "También he visitado Bilbao, Santander, San Sebastián... Pero en Asturias es mi primera vez y me está encantando», reconoce. Hoy visitará Gijón y tiene previsto ver el encuentro entre el Sporting y el Mirandés, aunque dice que la esencia de equipos como el Avilés le llama más. «Este es el fútbol de verdad, el de los equipos humildes", señala.

Tras el encuentro nadie le podía borrar la sonrisa a Vaughan. "Ha sido muy divertido. Me ha encantado que todo se decidiera al final. La celebración del campo con el penalti fue increíble", destaca el inglés, que promete volver a pasarse por la ciudad.