Ana Domínguez, la avilesina que dejó su trabajo para cuidar a su madre, su padre y su marido: "Había días que no podía con ello"

Por su experiencia Ana Domínguez es cuidadora casi profesional. Llegó a tener bajo sus cuidados a su madre, a su padre y a su marido, cada uno de ellos con un tipo diferente de demencia y en distintos grados. Ahora solo le queda su esposo, Rafael Miranda, Falo, al que mima en su domicilio de Avilés.

Ana trabajó siempre en el comercio, hasta que tuvo que abandonar su profesión para cuidar a su madre. Y no pudo volver. A continuación, enfermó su padre y después su esposo, al que se le diagnosticó la enfermedad hace ocho años.

"Falo trabajaba en la banca y era una persona muy, muy organizada. Me ayudaba en casa y siempre estaba muy pendiente de mí. Nos gustaba salir con los amigos cuando podíamos", relata Ana, "pero empezó a tener olvidos y a decirme y a hacer cosas raras. Me di cuenta de que algo no iba bien, pero él no quería oír hablar de enfermedades ni de médicos, así que fui yo sola a la consulta a explicarle a nuestra doctora de familia lo que pasaba. Lo llevé engañado, diciéndole que había que hacer una analítica y volver a buscar los resultados. Ella le hizo un test sobre la marcha y lo mandó al hospital. El diagnóstico fue un mazazo: demencia vascular".

Ana y Falo tienen un hijo, Miguel, que entonces tenía 25 años. "La vida nos cambió por completo. Fue un golpe tremendo".

En aquel momento su madre tenía un alzhéimer avanzado, y poco después se le diagnosticó a su padre una demencia frontotemporal.

"De aquella, mi padre aún se manejaba y salía. Luego mi madre murió, y mi padre empeoró. Falo aún presentaba un estadio de la enfermedad incipiente. Cuando falleció mi padre me quedó solo mi marido, con su enfermedad avanzando", relata mientras él no deja de moverse por la estancia y ella le coge de las manos y le habla con cariño para tranquilizarlo.

Su hijo coge el relevo, y juega con su padre como si fuera un niño. Cuando se enfada, Miguel le da un abrazo y él se tranquiliza y sonríe.

"Por bien que lo quieras llevar, tienes bajones tremendos. Al principio había días que no podía con ello, pero me rebelaba, me arreglaba y me iba a la calle"

"Hay que adaptarse poco a poco. Por bien que lo quieras llevar, tienes bajones tremendos. Al principio había días que no podía con ello, pero me rebelaba, me arreglaba y me iba a la calle", continua Ana, que ahora tiene 63 años. Contactó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, que le expusieron las distintas ayudas que podía recibir. "Me negaba a llevarlo a ningún centro, porque entendía que donde mejor estaba era conmigo en casa".

Pero llegaron la pandemia y el confinamiento. "Fue terrible. Él no para quieto y al estar encerrado se volvía agresivo. Fui a la Policía para explicarles que, por favor, nos dejaran salir con él aunque solo fuera un rato. Me dijeron que llevara conmigo el informe médico y se portaron muy bien, no tuvimos ningún problema".

La enfermedad avanzó en esos meses, y Ana y Miguel decidieron aceptar los consejos de los profesionales. Cuando volvieron a abrir los centros de día, llevaron a Falo a uno de ellos. "Nosotros lo pasamos muy mal, estábamos muy nerviosos. Pero para nuestra sorpresa, él estaba feliz, encantado. Y nuestra vida mejoró".

Ana contactó también con un grupo de mujeres en su misma situación, cuidadoras que viven por y para sus familiares, que sufren distintos tipos de demencias e incapacidades.

"La ayuda económica es claramente insuficiente para personas con ingresos medios y bajos. Pero tan importante como eso es la ayuda psicológica. No sé en otros sitios, pero en el Ayuntamiento de Avilés los profesionales son una maravilla".

Ana Domínguez no deja de sonreír ni un momento, mientras Falo la mira sin entender nada. "Hablas mucho", le dice muy serio. Ella le coge de las manos y luego le acaricia mientras responde a la pregunta de qué consejo daría a otras personas que están en su situación. "Que intenten salir, buscar apoyo psicológico y socializar, conversar con otras personas, porque eso ayuda. Que se cuiden. Si una no se cuida, no puede cuidar a los demás. Deben aprovechar los recursos que ofrecen los Servicios Sociales, que son un gran apoyo".

Falo sale a la puerta para la despedida flanqueado por su esposa y su hijo. Entre sus brazos lleva un muñeco que él piensa que es un bebé, y como tal le acaricia y le cuida.