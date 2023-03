Las áreas reservadas para eólica marina afectan a la explotación de once caladeros

La Tiberas, La Ballona, La Erbosa, la playa del Agudo... Y así hasta once caladeros de la costa asturiana quedan "planchados" por la zonificación de los espacios marinos susceptibles de albergar parques eólicos, según la delimitación que ha aprobado el Gobierno de España a iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y que se recoge en el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Un informe sobre esta materia que ha realizado el capitán de corbeta y ex segundo Comandante Naval de Gijón y de Santander, Luis Antonio García Martínez, detalla en el plano teórico el impacto que podría tener para la pesca el desarrollo de los pretendidos parque eólicos: en esos caladeros se pescan hasta once especies y faenan barcos de cuatro artes diferentes, las principales empleadas por los barcos de la flota de Asturias. "La preocupación de los pescadores está perfectamente justificada porque con la actuación que se pretende llevar a cabo en la costa asturiana se verán afectados once caladeros en los que ya no se podría faenar. Pero da igual que los polígonos se ubiquen en otras posiciones, pues siempre se verían afectados parte o la totalidad de uno o más los caladeros tradicionales. Para darnos una idea de lo que representa la superficie de estos polígonos (335 kilómetros cuadrados entre los tres) podríamos decir que ocupan el espacio de 47.269 campos de fútbol como el del Sporting o el del Oviedo", expone el experto en temas marítimos que ha superpuesto los espacios ahora definidos para uso energético y los espacios de uso tradicionalmente pesquero.

Las especies pesqueras que se capturan en las aguas objeto de controversia son besugo, virrey, barbada, congrio, merluza, abadejo, gallineta, mero, bacaladilla, pixín, cigala, chicharro, xarda y gallo. Todas se caracterizan por su elevado valor comercial, con especial significación de los llamados "pescados finos" que demanda en buena medida el sector de la hostelería. Las artes usadas en esos caladeros son rasco, palangre, red de arrastre y volanta, las que arman la práctica totalidad de la flota del Principado.

García Martínez explica que la polémica confluencia de intereses eólico y pesquero es debida a las características de estrechez de la plataforma continental asturiana, una peculiaridad que limita el espacio disponible en zonas litorales de escasa o media profundidad: "Precisamente por tener la plataforma que tenemos en el Cantábrico, nuestros caladeros tradicionales están próximos a la costa y se encuentran en la zona en que se pretenden fondear los molinos; de ahí que haya surgido la oposición del sector pesquero, porque entiende que los polígonos de energía eólica marina son totalmente incompatibles con la actividad pesquera".

A juicio de este analista, "la puesta en marcha de estos polígonos (parques eólicos marinos) tendría efectos negativos en el sector pesquero y en los empleos de la pesca, tanto directos como indirectos. Por otro lado, se entiende que no se puede ir contra el progreso, por ello cualquier iniciativa que pueda favorecer el desarrollo industrial de Asturias se debe de proteger, pero siempre escuchando al sector y estudiando las mejores fórmulas que favorezcan el desarrollo de aquellas zonas a las que más les va afectar esta situación".

Y añade García Martínez: "Si como dicen los interesados en la energía eólica marina, tanto fija como flotante, su implantación traerá gran variedad de ventajas económicas para Asturias, quizás sea el momento de que la Administración asturiana haga sus deberes en esta materia. Conviene no olvidar el principio de solidaridad y de reequilibrio territorial que consagra la Constitución y que hizo posible el periodo de mayor prosperidad del país. Es por ello que, de prosperar el POEM, Asturias debería reclamar parte de los beneficios del desarrollo eólico en favor de las zonas que se van a ver más afectadas".