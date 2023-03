Avilés sobre dos ruedas... eléctricas: una experiencia como ciclista en la ciudad, entre turismos y camiones

Montar en bicicleta da sensación de libertad, es ecológico y económico. Son todo ventajas. Avilés cuenta con 136 bicicletas de uso gratuito, que uno, previo registro, puede coger y dejar en varios puntos de la ciudad, en la que apenas existen carriles para desplazarse en este tipo de vehículos. Este es el relato de una experiencia a bordo de una de esas bicis del servicio municipal alternativo al uso de vehículos a motor y contaminantes.

La ruta partió de La Espina, sobre las 11.20 horas y con una temperatura agradable para recorrer la ciudad desde otro punto de vista. La idea inicial era comenzar en la estación de La Rocica, donde hace días que colocaron uno de los tres nuevos punto de anclaje, pero no había bicis eléctricas suficientes, había una y éramos dos, mi compañera fotógrafa y quien escribe estas líneas. Bajamos a La Espina, activamos nuestras aplicaciones móviles de "Avilés en bici" y arrancamos con una misión probable: llegar antes de las 12.30 a la estación de autobuses para un posterior traslado a Oviedo. Cuál fue nuestra sorpresa cuando la bici de mi compañera apenas tenía carga y decidimos cambiarla en La Rocica. Pero había que esperar nueve minutos para retomar la senda. La ruta eléctrica comenzó entonces en el apeadero.

Ya con todo listo, emprendimos el camino. La rotonda del Pozón, donde antes estaba la Marquesina, después fue la avenida de Santa Apolonia, donde llegó el primer contacto con los vehículos de cuatro ruedas. Siempre circulando por la margen derecha del vial, los coches llegaban a invadir el carril contrario para adelantarnos. Éramos rápidos y eléctricos, pero ellos eran más veloces y contaminantes.

Algún conductor con prisa, sin entrar en más detalles, tiró de claxon, y creo que no fue para saludar. Pasó cerca, nada que un ciclista de diario no sepa. Seguimos el camino: Los Canapés, Gutiérrez Herrero, hasta llegar a Llano Ponte. Una furgoneta en doble fila junto a la rotonda de la plaza de los Oficios y otra en su carril provocaron algún que otro malabarismo con el manillar. Mientras, la bici eléctrica ayudaba, cosas modernas, y los pedaleos eran menos que en una bici convencional.

Decidimos ir al Niemeyer por la avenida Gijón, subir ese cambio de rasante bien pindio para probar si la bici tiraba. Y lo hizo. Encaramos la plaza abierta al mundo y llaneamos como escalaba Tony Rominger. Metidos en harina, pensamos incluso pedalear eléctricamente hasta Salinas y variar nuestra ficticia ruta inicial, pero es que el cambio de bici solo se puede realizar cada hora, es decir, no daba tiempo porque está en Castrillón, es otro concejo, y allí no hay anclajes por si uno se despista mirando al mar y otros detalles.

Tras el Niemeyer, llegamos al esperado carril bici, el que sale de Llaranes y acaba en el paso Larrañaga, y ahí nos encontramos a un colega, otro ciclista. Se llamaba Marco López y, como nosotros, era su primera vez. Él lo hizo por "ahorrar un poco" y desquitarse algo del camión que suele conducir. Precisamente, metros después nos encontraríamos con los primeros grandes vehículos, los que llevan toneladas de carga a Asturiana de Zinc y a Cristalería.

Entramos en Conde Guadalhorce y la brisa de la ría y la calle abierta nos acariciaban mientras pasaban los camiones, que también se separaban, como hay que hacer por seguridad, cuando llegaban a nuestra altura. Giramos a la izquierda por la travesía que recibe el nombre de Marcha de Hierro y circulamos entre talleres y concesionarios para encarar después la avenida de Los Telares y, de nuevo, la vuelta a los camiones, que, para no engañarnos, circular junto a ellos no es lo más deseado. "Todo sería más seguro con un carril bici", nos comenta otro usuario de bici municipal. Y en estas llegamos a la estación, anclamos los biciclos y, como si nada, dan las 12.22 horas, comienza a orbayar y finaliza la ruta, y, por si había duda, no fuimos a Oviedo en autobús.