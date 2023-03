La interrupción del tráfico ferroviario del pasado viernes entre Lugones y Avilés, como consecuencia del incendio que se declaró entre las localidades de Robledo y Villabona (Llanera), generó un mar de críticas entre los vecinos de la comarca afectados por el corte de la catenaria. "Nos dejaron tirados", aseguró la avilesina Mari Fernández, quien dijo hablar en nombre de un grupo de afectados que se disponía a coger el tren de las 20.30 horas en Lugones este viernes. Según su relato, no hubo transporte alternativo para ellos. En su caso, volvió a casa en taxi a las once de la noche, ante la falta de alternativas. "Hubo gente que se tuvo que ir caminando al centro de Lugones para coger un Alsa a Oviedo, y en la estación se quedó un grupo de gente de Piedras Blancas, incluida una familia con un bebé. ¿Cómo es posible que no fuera un autobús cogiendo gente por las estaciones? Es vergonzoso", protestó.