La Cámara de Comercio y la patronal de turismo piden tren hasta el aeropuerto

El aeropuerto de Asturias seguirá sin conexión ferroviaria. A la reiterada propuesta de ayuntamientos de la comarca avilesina, y sobre todo del Ayuntamiento de Castrillón, se suman la Cámara de Comercio de Avilés y el sector turístico, que ven en los vuelos internacionales una oportunidad para desestacionalizar el turismo, atraer visitantes extranjeros y conectar al conjunto de la región de manera sostenible, además de facilitar el transporte al importante número de representantes empresariales que viajan a la región con motivo de los múltiples proyectos que está desarrollando la industria del Principado y la apertura del futuro ecoparque de Baterías, para el que se están intentando captar inversiones.

El compromiso de inversión para sacar adelante el Corredor Atlántico ha recibido el beneplácito de la clase política y empresarial asturianas, más allá de que se exijan plazos concretos para la inversión. También hay un claro apoyo a la necesidad de dar una solución al servicio ferroviario de cercanías, con la modernización de las vías y los trenes de Feve, como elemento clave para la movilidad sostenible y la conexión del área metropolitana y las alas de la región. Pero sigue en el olvido una antigua reivindicación: que el tren llegue al aeropuerto.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, realizó una valoración positiva sobre la designación de un comisionado para el Corredor Atlántico, "el ecuánime compromiso de inversión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo, así como la conexión con Gijón y el puerto de El Musel". Pero, dicho esto, lamentó "la ausencia incongruente del aeropuerto de Asturias y del puerto de Avilés en el corredor. Es una noticia decepcionante y una ausencia ilógica".

González remarcó, en este sentido, que desde la Cámara avilesina "trasladaremos nuestras propuestas con el fin de incluir Avilés en el plan director previsto para octubre. La comarca de Avilés requiere de la llegada de inversiones, puesto que se la ha definido como un punto estratégico y de oportunidad de inversión. La comarca de Avilés necesita plazos concretos que mejoren la conectividad y, por tanto, la competitividad de nuestra comarca", enfatizó.

El presidente de la patronal asturiana del turismo, OTEA, José Luis Álvarez Almeida, señaló que "una de las cosas que dijo el comisionado es que las empresas, sectores y organizaciones debemos hacer peticiones. Habló de intermodalidad, y eso significa que debe haber una conexión ágil y potente con el aeropuerto, que no puede quedar a espaldas de lo que pasa en el mundo".

Álvarez Almeida explicó que "ahora la atención la centramos en la llegada del AVE a Asturias, en la modernización de Feve y en el corredor del Atlántico. Pero no podemos perder la perspectiva de que muchos turistas vendrán en avión, no todos vendrán en tren. Llegan el 1,8 y creemos que se podrán triplicar, pero no podemos abandonar el aeropuerto porque es una seña de identidad de la comunicación turística", abundó.

Además, añadió el presidente de OTEA, "pensando en la desestacionalización y la atracción de congresos y de eventos, las conexiones Oviedo, Gijón y Avilés necesitan otro modelo, porque nos falta la conexión del aeropuerto y el área metropolitana".

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, enarbola desde hace varios quinquenios la exigencia de la conexión ferroviaria del aeropuerto de Asturias con el resto de la región, una inversión que, en su opinión, sería estratégica para potenciar el uso del tren.

Pero la realidad es que nunca se ha tenido en cuenta esta petición. De hecho, ni siquiera figura como una prioridad en el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA) 2015-2030. "Se planteó como hipótesis, pero no entra siquiera en las perspectivas del Gobierno autonómico", indicó Yasmina Triguero.

La alcaldesa castrillonense calificó de "fundamental" la mejora de la "deteriorada red de Feve, para que sea eficiente y eficaz", pero añadió que, "ahora que hay una revisión del concepto a favor del ferrocarril como medio de transporte más eficiente en medio ambiente y movilidad, no tiene sentido que en Asturias no se plantee la conexión con el aeropuerto. Hay que romper ese muro de contención".

La estación ferroviaria más cercana al aeropuerto es la de Santiago del Monte, de la línea de Feve que comunica Gijón y Ferrol, y que se encuentra a poco menos de 2,5 kilómetros de la rotonda de acceso al aeródromo asturiano. "Esa distancia es la que separa al occidente asturiano del área metropolitana, lo que no tiene sentido", señaló la regidora.

Esa vía daría servicio, además, a residentes en la vecina comunidad gallega que utilizan el aeropuerto de Santiago del Monte para realizar viajes, según confirmaron fuentes del sector turístico. Es decir, que su trascendencia iría más allá de la ría del Eo.