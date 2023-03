El pasado indiano de Avilés busca tener futuro: estos son los edificios más emblemáticos

Avilés se quitó el polvo de los siglos con el dinero que llegó de los que se hicieron ricos en Cuba. Aquel presente indiano de finales del siglo XIX se planteó desarrollar una misión trascendental: procurar dar forma al futuro de una ciudad que estaba recogida en el pasado. Lo explica el historiador Juan Carlos de la Madrid en "Avilés. Una historia de mil años": "A falta de verdadero ensanche, compacto y concentrado, las viviendas burguesas se diseminaron por el plano tan solo con una concentración mayor en la calle de la Cámara, que asumirá las funciones comerciales y residenciales de primera vía que había tenido, en el espacio intramuros, la calle de la Fruta" (p.657).

Ahí, entre las calles de la Cámara e Isla de Cuba, precisamente, es donde está uno de los ejemplos más esclarecidos de la arquitectura indiana en Asturias, un palacio que mandó construir el empresario avilesino que Eladio Muñiz para su mujer, Carmen Rodríguez Villamil. Muñiz, que luego sería concejal, ganó su dinero en Manzanillo, la conocida Perla del Guacanayabo, del oriente de la gran Antilla.

En 1903 concluyó el palacio que, con los años, iba a pasar a ser propiedad de Josefina Balsera a expensas de su padre –Victoriano Fernández Balsera, uno de los fundadores de la Cámara de Comercio de Avilés– y, cuando esta murió, de la parroquia de Santo Tomás de Cantorbery, que fue la que lo utilizó como colegio y, a la vez, como domicilio de Mateo Valdueza, el sacerdote más carismático de Sabugo (lo fue entre 1927 y 1977). Últimamente, es sede de las reuniones de catequesis, el ropero de Cáritas y de la Cofradía de la Soledad.

Balsera era soltera (se llamaba, en realidad, Josefina Fernández Gutiérrez). En Madrid había trabajado mano a mano con la venerable Luz Rodríguez Casanova, la fundadora de la Congregación de las Damas Apostólicas. En Avilés quiso mantener aquello que había aprendido de Rodríguez Casanova y abrió las puertas de su casa a los más pobres. Testó para que la parroquia mantuviera ese deseo. Su funeral fue uno de los más concurridos de la historia reciente de Avilés.

Hace algún tiempo –al menos desde 2019– la iglesia del antiguo barrio de pescadores piensa en la venta del palacio: genera más gastos que alegrías. Esta pasada semana, LA NUEVA ESPAÑA desveló que la operación está a punto de caramelo.

Ese presente indiano de Avilés cuando se volvió pasado comenzó a vivir suertes contradictorias: hay ruinas de lo que fueron y, a la vez, aventajados ejemplos de aprovechamientos singulares. Entre las primeras sobresale la casa del Puente, de José Maribona, en la calle de Santa Apolonia, que no tardando mucho tendrá que cambiar de nombre: el puente se ha convertido en marquesina. Pero no sólo. También los chalés de los García-Pola (uno de ellos, de propiedad parroquial, pura ruina). Y la casa de don Fulgencio, a la vera de la Comisaría de Policía, se mantiene todavía en pie porque el viento no es muy fuerte por esa zona. Justamente eso es lo que le pasa a lo que queda de la Azucarera de Villalegre: un mal negocio de los Maribona –cambiar las cañas americanas por la remolacha de Molleda– hace tiempo comido por las malas hierbas que crecen en uno de los meandros del río Arlós, justo en frente de la estación de Renfe de Villalegre.

Los aprovechamientos más aplaudidos vinieron de la mano de las administraciones públicas. Francisco, –el otro Maribona rico– construyó su casa en la calle de Gutiérrez Herrero. Echó mano del mismo maestro de obras que su hermano José –Armando Fernández Cueto, el del Gran Hotel del parque del Muelle, por ejemplo– y, en lugar de ser pasto del tiempo, acoge la sede del centro de rehabilitación psiquiátrica "Villa Maribona". Aunque, en realidad, esa casa era la de la Perla.

Los dos Maribona acordaron hacer empresa y crearon La Curtidora, que desde hace un cuarto de siglo –más o menos– impulsa la nueva economía de Avilés. El patrimonio con ojo agudo puede dar de sí. Son los muchos los ejemplos positivos.

La huella indiana es profunda en Villalegre. Allí el Ayuntamiento de Avilés recuperó El Foco. Junto a ese chalé se levantó el Casino en 1898: a su puerta salía el tranvía eléctrico que llegaba a la playa de Salinas. Esta huella se ha quedado en el callejero de la zona (Zaldúa, el apellido de la primera marquesa de Avilés, y el propio José Maribona).

En el chalé en ruinas de La Grandiella vive parejo a otro, en condiciones similares. Los dos pertenecían a otra de las grandes familias burguesas asturianas, aquellas que trajeron al presente a la ciudad aprovechando el batir de las olas de una y otra orillas del océano Atlántico: los García-Pola.

La parroquia de La Magdalena se hizo con uno de ellos. Está catalogado y también declarado en ruinas, es decir, que sólo se puede rehabilitar. Y las cuentas del templo no están para recuperar la historia indiana, sólo para evitar que se devalúe todavía más.

La que se ha tenido que arreglar en varias ocasiones es la casa de Eladio Muñiz –en 2009, en 2021–. Los responsables de los asuntos económicos de la diócesis y el interesado en adquirir el palacio andan estos días cerrando los flecos para que el pasado indiano encuentre su futuro.