Un "ángel" ucraniano aprende a volar sobre ruedas en Avilés

Alina Kuvanova tiene 17 años, piernas tonificadas por muchas horas de ejercicio físico, una cara angelical que asoma de entre una maraña de pelo rubio y un sueño: participar en el Mundial de patinaje "freestyle", el deporte en el que ha encontrado la manera de ser feliz. Y eso que la felicidad se vende cara para la familia de Alina: sus padres y sus hermanas abandonaron la ciudad ucraniana de Járkov temerosos de que la amenaza rusa desembocara en lo que finalmente ha ocurrido: una invasión y el estallido de una guerra.

Refugiada en España desde 2020, la familia Kuvanova acabó asentada en Asturias hace dos años, donde vive con privaciones y afligida por el desastre de una guerra que también se libra en sus corazones. Pero si hay una prioridad en esa casa es el bienestar de las niñas, sus estudios y la práctica deportiva. Y es que en la cultura ucraniana se tiene en muy alta consideración la formación intelectual, artística y física de los vástagos.

Paradojas de la vida, Alina Kuvanova eligió el patinaje (modalidad "freestyle" en línea) tras ver vídeos de la rusa Sofía Bodganova, campeona del mundo de la especialidad y un fenómeno en redes sociales por la elegancia de su estilo de patinaje. Alina Kuvanova juzga irrelevante la nacionalidad de la deportista que le ha inspirado, un claro ejemplo de que los sentimientos de las personas prevalecen a las decisiones de los gobiernos.

"Patino desde hace tres años y lo hago porque me da felicidad. Cuando pongo los patines y echo a rodar me expreso con libertad, me siento realizada", explica con un español más que aceptable. Los inicios de Alina como patinadora fueron autodidactas, vídeos de internet y muchas, muchísimas horas de práctica. Todo cambió un día por causalidad: la niña participó en Gijón en una manifestación de apoyo al pueblo ucraniano y, claro, fue en patines. Esto llamó la atención de los medios de comunicación que cubrían la concentración, que le dieron voz a ese "ángel" sobre ruedas. Ella confesó su pasión por el patinaje y dijo que lamentaba tener que patinar sola pues no conocía a nadie con la misma afición. La noticia llegó a oídos de la fundadora y entrenadora del club avilesino Avilés Patina, Carol Quaglino, que logró localizar por redes sociales a la madre de la niña: "Las invité a venir a conocernos y desde entonces Alina es una más del club".

La joven ucraniana entrena dos días por semana –más lo que practica en las calles de Pravia, donde vive– y habla con entusiasmo de su evolución: "Carol me ha ayudado a ser mejor patinadora. Antes de estar en el club era todo teoría y aquí aprendo mucho practicando. Además estoy rodeada por gente que tiene mi misma afición y me siento arropada".

Carol Quaglino describe a Alina Kuvanova como "un diamante que pulir". Destaca su predisposición favorable al aprendizaje y su disciplina y rigor en los entrenamientos, unas cualidades que la experimentada entrenadora –expatinadora artística en su Argentina natal– atribuye a su origen ucraniano, un país donde se inculca a los niños la importancia del esfuerzo como vía de superación. A juicio de Quaglino, "Alina es buena en todas las modalidades del ‘freestyle’ –slalom clásico, slalom de velocidad, battle, saltos y derrapes– y no tiene miedo a nada; tampoco se pone nerviosa en las competiciones y si se cae, cosa frecuente en este deporte, se levanta y vuelve a intentarlo las veces que haga falta. Tiene madera, solo es cuestión de pulir la técnica".

La primera gran cita en la que Alina Kuvanova esperaba medirse con las mejores de su deporte iba a ser un campeonato celebrado el pasado verano. Hizo que le confeccionaran un traje cuyos colores reproducían la bandera su Ucrania natal y dos días antes de la gran cita, una inoportuna lesión de tendones entrenando la dejó en dique seco. Este año se ha resarcido de aquel disgusto: el pasado sábado se proclamó en el polideportivo de La Luz doble campeona de Asturias de patinaje en las modalidades de slalom clásico y battle y medalla de bronce en derrapes. El ángel ucraniano sobre patines que sueña con emular a la gran Bodganova en un Mundial de "freestyle" ya ha dado el primer paso hacia ese objetivo en Avilés.