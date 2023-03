"Cuesta mucho crear afición teatral y muy poco destruirla por completo"

El actor Roberto Álvarez (Gijón, 1956) encarna en "Equus" el papel de Martin Dysart un psiquiatra que trata a un joven, detenido por haberle sacado los ojos con un punzón a los caballos que cuidaba. La obra, que se podrá ver el viernes en el Palacio Valdés, es una versión del texto de Peter Shaffer, de 1973.

–¿Cómo va la gira?

–Estoy muy contento, vengo de Granada y tuvimos un éxito apoteósico.

–La obra que trae a Avilés de contento tiene poco, eso se desprende tras leer la sinopsis.

–Entiendo la reflexión pero es una obra muy luminosa y esperanzadora. Eso mismo le pregunto a los espectadores a la salida. Nos dicen que es una obra dura, pero ¿salen mal? Cuenta la historia de un niño por mor de la educación estricta de sus padres, por los conceptos sociales de la religión... En la nueva versión se incorporan las redes e internet y relata cómo a un niño se le puede romper un pequeño eslabón de su cabeza y cómo puede hacer cosas tan reprobables como sacarle los ojos a un caballo. El psiquiatra acaba averiguando que hay que tener cuidado con la educación de los niños. Un menor a los 13 años percibe la sexualidad a través de una película pornográfica, pero eso no es la vida. Tras contar esas cosas de forma dinámica y luminosa, no sales mal del teatro, empatizas con el chico.

–Hace de psiquiatra en un momento en que la salud mental está a la orden del día...

–Le conté a mis compañeros una historia de cuando era pequeño, que lo pasé muy mal y me dijeron: "Eso es Equus". Estuve en un colegio de curas en el que me decían que podías pecar de pensamiento y de obra y por tener pensamientos lascivos. Me consideraba en pecador siempre e iba continuamente a confesarme por pensamientos lascivos y era angustioso para mí, porque ardería en el infierno, para siempre. Yo me lo creía y acabé siendo un poco obsesivo compulsivo, luego se me pasó con la edad. Veía a una mujer y me estaban viniendo pensamientos "malos". A la mayoría de las personas esas cuestiones no le afectan: que abusen de ti, el bullying, decirle a un niño que si se pone un cinturón con una bombas irá al paraíso... Un niño es puro, vulnerable y lo vive con enorme sentido, las cosas las cree de verdad. El psiquiatra se da cuenta a mitad de la obra que él también ha perdido parte de eso.

–Esa terapia del psiquiatra al menor, también ayuda al profesional, ¿no es así?

–Eso es "Equus". El psiquiatra también siente que ha perdido su vida por una especie de ordenamiento social. El público piensa entonces: hay tener cuidado con los niños, pero también reflexiona sobre su propia vida.

–¿Es una terapia colectiva?

–Absolutamente.

–Con la sinopsis, uno se queda frío, un chaval ama los animales y arranca los ojos a sus caballos y de fondo está su educación, ¿es difícil dar ese paso extremo?

–No, hay gente que se suicida, hay muchas personas que entran en depresión. Todo viene además relacionado con el despertar sexual, tal y como se lo han contado por las redes. Además, la madre del protagonista es muy religiosa, que en conversación con el psiquiatra no es capaz de verse culpable y habla del amor que ha puesto en el niño. El niño encontró la sexualidad cabalgando literalmente por la noche con su caballo, rozándose. Para él eso es la sexualidad y lo otro, pecado. Luego descubre la sexualidad real.

–¿Le costó meterse en ese papel de psiquiatra?

–Tuve un momento malo. Suelo tener facilidad por oficio, pero me costó ver el recorrido del personaje, le tuve que dar muchas vueltas.

–La última, ¿qué tiene Avilés como una capital teatral en España?

–Tiene un programador que se llama Antonio Ripoll. En teatro cuesta mucho hacer afición y muy poco destruirla por completo. Tiene que haber rigor en la programación y atender a todo tipo de público, el general y el que exige calidad. Se va a llenar y si vas al Niemeyer, se llena también. Y en el Jovellanos, lo mismo, y para nada pasa en toda España. Hay teatros que no va nadie salvo a obras muy concretas. Y Avilés se llena. Ahora espero que Gijón nos invite, que soy de allí.