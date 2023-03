El Niemeyer ofrece hasta junio dos conciertos y la proyección de tres óperas

Rock and roll y ópera en la pantalla conforman la programación musical del Centro Niemeyer para la primavera. Las bandas norteamericanas de rock and roll "The Cruzados" y los canadienses "The Damn Truth" harán parada en Avilés, dentro de sus giras por Europa. Los primeros actuarán el viernes 5 de mayo a las 21.00, y un mes más tarde, el domingo 25 de junio a la misma hora, será el turno de The Damn Truth.

El nuevo trimestre de Ópera en el Cine proyectará en la gran pantalla del Niemeyer una selección de grandes obras de reciente factura representadas en Francia. Se trata de "Las Bodas de Fígaro", creación de Mozart, dirigida por Gustavo Dudamel, que se podrá ver el sábado 8 de abril; "Platea", de Jean-Phillippe Rameau, se proyectará el sábado 6 de mayo, y "Cenicienta", de Jules Massenet, bajo la dirección musical de Carlo Rizzi, se pasará el sábado 10 de junio. Las tres composiciones, producidas por la Ópera Nacional de París, y grabadas entre los años 2020 y 2022, se podrán ver en la Sala Cine a las 19.00 horas. Las entradas para cada uno de los conciertos de rock de la Sala Club tienen un precio individual de 15 € en compra anticipada y 18, si se compran el día del evento (13 para socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el 21 de abril o sobre 50 localidades).