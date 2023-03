La resurrección de Alorda: de estar en el dique seco dos meses a recuperar la titularidad en el Avilés

"Todo el mundo está muy contento. El ánimo esta por las nubes. Así entrenas mucho mejor". Aun recuperando el aliento de la primera sesión de entrenamiento de cara al partido ante el Laredo, Miquel Alorda esboza tras varios meses muy duros una sonrisa. A sus 21 años, esta es su primera experiencia lejos de su casa, Mallorca, y durante mes y medio encadenó dos lesiones seguidas que le dejaron en el dique seco. "Fueron momentos muy duros", reconoce. Ahora encadena dos titularidades consecutivas y, poco a poco, empieza a recuperar las sensaciones de inicio de temporada.

"Cuando estás lesionado te comes mucho la cabeza. Cuando decides salir de casa pues estás cosas no te las esperas. Soy fuerte de cabeza y ahora me estoy sintiendo mejores", explica el mallorquín, que aún recuerda el ambiente que se vivió en el último encuentro ante el Valladolid B. "No me sorprendió salir de titular el otro día. Cañedo siempre me ha dado mucha confianza y como en el anterior partido también había jugado, me lo podría llegar a esperar", reconoce.

Durante el periodo en el que estuvo lesionado su familia, que reside en Mallorca, fue un apoyo clave para él. "Estuve a punto de quemar las videollamadas", bromea el extremo, que se rodeó de la gente que le quiere para poder salir del bache. "Para mí fue muy importante. Ver, por ejemplo, a mi hermano apoyándome por redes sociales me da muchas ganas de brillar", explica. Además, Alorda también tiene palabras de agradecimiento para sus compañeros. "Que en el vestuario haya tan buen ambiente ayuda muchísimo", destaca.

Durante su periodo de recuperación recibió una noticia que, a priori, atentaba contra sus intereses. El Avilés firmó a César García. Competencia directa para el mallorquín. "Al final son cosas que pasan. Así es el fútbol. En aquel momento vivía con Vinicius, que también es extremo, y desde el club decidieron no apostar por él. Cuando uno entra otro tiene que salir, y llegó César", señala el blanquiazul que, a pesar de tener que pelear con el extremo avilesino por un puesto, la relación entre ambos es maravillosa. "No me lo tomo como que sea competencia. Pelear con él por un puesto me hace mejorar a mi como futbolista y al resto de compañeros. Tenemos una rivalidad sana", cuenta. "Además", apunta, "llevarse mal es una tontería. Yo aportó todo lo que puedo y César igual. El equipo agradece que haya ese nivel de exigencia en cada entrenamiento", añade.

Tras superar todos los problemas físicos, la cabeza de Alorda solo puede pensar en el próximo duelo ante el Laredo, donde se espera otro gran desplazamiento de la afición blanquiazul. "La afición está muy contenta. Espero que vayan a apoyarnos, porque crean un ambiente espectacular", asegura el futbolista. De hecho, aunque el mallorquín se había informado antes de llegar, revela que no se esperaba ver el Suárez Puerta con tanta gente. "Nosotros cuanta más gente venga nos da un extra de motivación. Siempre es bonito jugar con tanta gente que te anima. van a ser la clave para entrar a play-off", sentencia.