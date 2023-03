Artime dejará en mayo la política municipal tras 24 años como edil del PP de Gozón

El concejal del PP Ramón Artime deja la política municipal. Lo hará tras 24 años de concejal, de los cuales veinte fueron consecutivos. Eso sí, seguirá al frente de la presidencia del PP de Gozón. "Hay que dar paso a la renovación en la lista, daré un paso atrás para que el ciclo del PSOE de Jorge Suárez finalice en las elecciones de mayo", señaló el hasta ahora edil popular.

Artime formó parte de la primera candidatura de UCD en 1979, pero no salió elegido. Posteriormente, formó parte de Coalición Democrática y del PDP (Partido Democrático Popular) con Luis Vega Escandón. Ese grupo se sumó a la entonces Alianza Popular y juntos concurrieron a las elecciones de 1987, cuando el actual presidente del PP se sentó por primera vez en el salón de Plenos. "Nos presentamos como AP y a mitad de mandato ya éramos el PP (1989)", recuerda Ramón Artime. Tras doce años de ausencia, retomó la vida municipal en las elecciones municipales de 2003 con el desaparecido Salvador Fernández como regidor. Los populares llegaron a la Alcaldía y Artime se convirtió en uno de los hombres fuertes de ese gobierno, que se mantuvo hasta 2011, incluso con una mayoría absoluta, la de 2007. "En nuestros doce años transformamos el municipio, ofreciendo servicios que antes eran un desastre e instauramos una manera de hacer política, basada en la cercanía y el diálogo, con mejoras en la zona rural, la transformación de Luanco...", señaló Artime que resume sus logros al frente del gobierno local: "El nuevo Ayuntamiento, la estación de autobuses, las instalaciones deportivas de Balbín, la escuela infantil, el desarrollo de La Vallina y los 66 kilómetros de nuevas conducciones de agua, que no son pocos", apuntó el que fuera teniente de Alcalde y edil de Hacienda, entre otros cargos durante 12 años. El presidente local del PP dejó claro además que tras la entrada del PSOE en el gobierno derivó en una judicialización de la política municipal. "Recurrir a juicios costó una ingente cantidad de dinero a las arcas municipales en pleitos que estaban perdidos de antemano y para los que se contrataron servicios externos, despreciando los servicios técnicos y jurídicos de los funcionarios", criticó. Al mismo tiempo remarcó que la remunicipalización del agua "fue un error": "No conducía a ningún sitio, el servicio municipal cuesta 400.000 euros más, y en ningún momento hubo corrupción de ningún tipo".

Ahora, Artime mira al futuro y entiende que con el nuevo candidato del PP de Gozón. Ramón Braña, la intención de su grupo es recuperar la Alcaldía pese a competir contra un PSOE con mayoría absoluta. "El saneamiento es una prioridad y más desde que fue declarado de interés general por el ministro Cristóbal Montoro y desde entonces, no se hizo ni un metro", concluyó Artime, que seguirá al frente del PP local y también del sindicato agrario ASAJA.