Un derbi entre La Curtidora y Los Campos que vale una permanencia

"Los derbis son partidos especiales. Da igual como haya ido la temporada, ese día te pones las pilas y sales a morder". El Fertiberia Los Campos y La Curtidora calientan el derbi que tienen este sábado (20 horas) en el polideportivo Alfonso Rodil de Avilés. La temporada está a punto de echar el telón, y aunque los dos equipos están en situaciones muy diferentes, una victoria ante el eterno rival puede servir para irse a las vacaciones con buen sabor de boca. LA NUEVA ESPAÑA reúne a las capitanas de ambos equipos en la previa a un duelo vital de cara a la permanencia de ambos clubes.

"En esta segunda vuelta hemos vivido un bajón muy grande, pero un partido así siempre le tienes muchas ganas", confiesa Patricia Francos, capitana de La Curtidora. Su equipo llegó a colocarse en el segundo puesto de Primera División, posición que choca con el sexto puesto que ocupa actualmente. "Si soy sincera, no sé porque las cosas no nos salen. La primera vuelta empezamos en un estado de forma espectacular. Durante todo el año seguimos con la misma ilusión, pero los resultados no nos salían", reconoce la jugadora.

Francos, junto a su compañera Irene, serán las "abuelas" en un duelo marcado por la juventud. A sus 32 años, son la nota discordante de dos equipos caracterizados por la poca experiencia de sus piezas. "Somos las ancianas, pero también las que tiramos del carro", bromea la avilesina, que lleva 22 años dedicándose al voleibol.

Aunque por la diferencia de edad no conoce a muchas de sus oponentes, la piquilla en un partido así se mantiene intacta. Los Campos ocupa el último puesto de la clasificación, pero Francos promete no tener piedad. "No puedo dejarme perder. Siempre son partidos muy competidos, aunque esta vez no vayamos muy emparejados en la clasificación. Vamos a ir a muerte", sentencia la capitana de La Curtidora, que no quiere que sus compañeras se despisten. "Si ahora perdemos los dos partidos que nos quedan podemos meternos en un lío. Vamos a salir a ganar y certificar la permanencia", señala.

Paula San Miguel, aunque tiene once años menos que Franco, también lucirá el brazalete de capitana. "Va a ser un partido digno de ver. Toda la plantilla tiene muchas ganas de que llegue", reconoce. Para su equipo, Los Campos, el derbi tiene una trascendencia vital. Necesitan ganar sí o sí si quieren seguir soñando con la permanencia, la cual tienen a dos puntos. "Llevamos toda la Liga peleando por mantener la categoría. Ahora tenemos dos finales que hay que ganar", afirma.

Está siendo un año complicado para Los Campos. Esta temporada, el club ha decidido realizar un cambio generacional total y ahora casi nadie de la plantilla supera los veinte años. De hecho, San Miguel, la "veterana", solo tiene 21. "Hemos dado paso a la cantera. Tenemos varias titulares que no son seniors", señala la corverana. A principio de año pagaron el exceso de juventud, "cometiendo errores y teniendo cierto miedo", pero eso no quita que desde el conjunto corverano compitan con la misma ilusión. "Estamos muy unidas. Cuando no ganas es difícil seguir remando, pero estamos orgullosas del trabajo que estamos realizando", confiesa.

"Nosotras vamos a salir a morder", advierte San Miguel. Lo que está claro es que el Alfonso Rodil vivirá un duelo de altura que tendrá a dos equipos dándolo todo por la victoria.