"En el ejército que vela por la salud cada vez hay más oficiales y menos soldados"

El doctor José Ignacio Jorge Barreiro (Santiago de Compostela, 1951), exjefe del servicio de Cirugía del Hospital Universitario San Agustín, ha decidido ampliar las actividades con las que llena su tiempo libre ahora que está jubilado dando el paso de tener protagonismo en el ámbito local de la política. Su incorporación al proyecto independiente bautizado con la marca electoral Avilés en Marcha refuerza la candidatura de esa formación que lidera el exconcejal del PP Francisco Zarracina, que ya intentó en 2019 obtener representación municipal con las siglas de UCIN.

El doctor Jorge es hijo del afamado traumatólogo gallego Ángel Jorge Echéverri, catedrático de Anatomía y exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, un hombre que contagió su pasión por la profesión médica a cuatro de sus diez hijos. Estudió Medicina en Santiago de Compostela y su buena nota en el examen MIR (fue el número 7) le permitió elegir el hospital madrileño Puerta de Hierro para especializarse, cosa que hizo decantándose por la cirugía. En Madrid trabajó cinco años, pero tenía en mente afincarse en Asturias, de donde era su primera mujer. La oferta de una plaza de adjunto en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) activó ese traslado. Con posterioridad ingresó en el Hospital San Agustín, donde se acabó jubilando como jefe del servicio de Cirugía.

–¿Por qué dado el paso de entrar en política?

–A ver, a ver... Que quede claro que yo no soy político ni quiero serlo. Mi inclusión en el proyecto de Avilés en Marcha es en calidad de asesor, fundamentalmente en materia sanitaria; la medicina es a lo que he dedicado mi vida y pienso que fruto de esa experiencia algo podré aportar.

–Ya, pero su nombre va a figurar en la candidatura municipal y podría ser que hasta salga elegido concejal.

–Ya le he dicho a Zarracina que no quiero ir en puestos "altos", en absoluto quiero ser concejal y estar bajo los focos. Que también le digo: dudo que nos vote tanta gente como para que yo salga elegido edil.

–Caray, esa es una declaración preñada de sentido común...

–Zarracina, buen amigo mío, es una persona idealista que contagia su pasión por la política local. Pero hay que tener los pies en el suelo y asumir que las opciones electorales de una candidatura independiente como la nuestra son limitadas.

–Antes de entrar en harina, hagamos un repaso a su estado de salud. Lo último que se supo públicamente de usted es que el covid le había dejado tetrapléjico tras 23 días intubado en la UVI. ¿Cómo se encuentra actualmente?

–Bien, bien. Ya hago vida relativamente normal, incluso he vuelto a ir a pescar. Me siento fuerte y pronto finalizaré la rehabilitación. Lo que peor me ha quedado son los pies; digamos que de momento no puedo correr los cien metros lisos...

–Habituado a estar "del otro lado" de la atención sanitaria, ¿cómo se sintió siendo el enfermo?

–Estuve 23 días sedado y ausente del mundo, cuando me desperté no podía mover nada, ni piernas, ni brazos, ni cuello... Les decía a los médicos que me quitaran las sábanas, que pesaban como plomo. Cuando tomé conciencia de mi estado pensé: "Yo no quiero vivir así". Recibí muchos ánimos aunque no estaba claro el curso que podría tomar el estado de tetraplejia en la que me dejó el covid, y finalmente remitió y empecé a recuperar movilidad. ¿Mi resumen? Pues un coctel de emociones difíciles de digerir y gratitud infinita a todo el personal hospitalario por el trato dispensado y las atenciones recibidas.

–Ese mismo personal, o al menos una gran parte del mismo, está ahora quejoso con las condiciones de trabajo. ¿Cuál es su diagnóstico del estado de la sanidad pública?

–El funcionamiento de la sanidad pública se fundamenta en dos inputs: recursos humanos y recursos materiales. Por tanto hay que invertir en ambos para asegurar nos de tener profesionales y tecnología de vanguardia. Las estadísticas dicen que en Asturias se invierte por encima de la media española, lo cual es gratificante, pero la ecuación tiene más variables en realidad: hablando de eficacia de la atención sanitaria ha de tenerse en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento de la población, la disponibilidad de profesionales dispuestos a trabajar en nuestra región... Lo cierto es que tenemos listas de espera hospitalaria, una atención primaria carente de medios y en algunos casos sobrecargada de usuarios, convocatorias MIR que no se cubren... Hay problemas, es innegable.

–Si tuviera que proponer una medida realizable a corto plazo para mejorar el funcionamiento de la sanidad, ¿cuál sería?

–En mi opinión, unificar las gerencias de primaria y atención especializada de las áreas sanitarias no ha dado el resultado apetecido, volvería atrás en ese proceso. También tengo la percepción de que en ese ejército que vela por la salud pública cada vez hay más oficiales y menos soldados.

–Es conocida su afición por la mar. Desde el conocimiento que tiene de la misma, ¿cree que Avilés saca todo el provecho que podría de su condición de localidad con puerto y ría?

–La flota pesquera local ha quedado reducida a la mínima expresión, el acceso a la ría está condicionado por la existencia de barreras –la ferroviaria y la avenida Conde de Guadalhorce–, la ría es cada vez más estrecha por la proliferación de muelles y los espacios naturales son menos cada vez o están degradados. Y sin embargo es obvio el potencial de todo lo "marinero" que Avilés puede ofrecer , como demostró el año pasado el éxito de los paseos en barco por la ría. O sea que, en respuesta a su pregunta: no; Avilés no cuida su esencia marinera, desaprovecha ese potencial.

–¿Que le duele de la deriva de Avilés, donde vive desde hace más de 30 años, si es que le duele algo?

–Me preocupa la pérdida de población, el envejecimiento de la que queda, el que se haya perdido la vitalidad social de antaño, que parezca una ciudad triste, que Zara cierra su tienda... Son muchas pequeñas cosas –o no tan pequeñas– que componen un dibujo preocupante.

–¿Y es para tratar de revertir eso por lo que se une a Avilés en Marcha?

–En parte sí, quiero devolver a Avilés parte de lo mucho que me dio. Y Avilés en Marcha me da la oportunidad.

–¿Es consciente del clima de crispación y sectarismo que caracteriza de un tiempo a esta parte al desempeño de la actividad política?

–Lo soy y bien que lo lamento. Pero eso no va conmigo. Por sectario no me tengo, pues siempre he aplaudido a quien lo hace bien, sea quien sea. Y en cuanto a la crispación, yo soy de los que cree en el diálogo como herramienta de avance y mejora. Pongo un símil médico: cuando un equipo quirúrgico se enfrenta a un caso clínico complejo se debate en base a las diferentes opiniones expresadas por cada miembro; muchas veces los puntos de vista difieren, pero se acaba tomando una decisión consensuada y se actúa en consecuencia pensando siempre en lo mejor para el paciente.

–Pues llevado ese símil al ámbito de lo político, me temo que muchas veces se les moriría el paciente por falta de acuerdo de los médicos.

–Veo que lo ha entendido.