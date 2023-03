Nelly Fernández Arias: la rosa socialista que no marchita

Lo dijo Mariví Monteserín ayer: "Hoy es un día especial en la historia de nuestra agrupación". Y eso que dijo la alcaldesa de Avilés lo sabían todos los que llenaron el salón de actos de la Casa del Pueblo de Avilés. Incluida la exsenadora Nelly Fernández Arias, la protagonista de la celebración. Y es que ayer tarde echaba a andar el libro "María Nelly Fernández Arias. Memoria de compromiso político", que acaba de editar la Fundación José Barreiro con la participación del Ayuntamiento de Avilés, la Autoridad Portuaria de Avilés y la Junta.

Fernández Arias llegó a la sede de la agrupación socialista que contribuyó a refundar acompañada de la familia, de la historia y del presente del socialismo local. Recibió besos aquí y allí, se paró con este y con aquel; todo para llegar a la mesa en la que iba a estar acompañada por Monteserín, que no renunció a su papel de discípula de Fernández Arias –"Cuando llegué al Congreso me paró uno de los técnicos del grupo que lleva tiempo: ‘Eres de Avilés’. Dije que sí: ‘Nelly Fernández le ha dejado el listón muy alto’"–, pero también de Santiago Álvarez, el presidente de la agrupación socialista, Carmen Suárez, la coordinadora del libro y, en representación de la comisión ejecutiva regional: Mercedes Otero, que también es senadora y se encargó de explicar la historia de la homenajeada en las instituciones: concejala, diputada provincial, diputada autonómica y senadora "en tres legislaturas", apostilló la protagonista de la tarde.

"Militante ejemplar", la llamaron. Dijeron que por donde había ido "había dejado huella". La definieron como "pionera del feminismo". "Me acaban de preguntar si ahora hay mujeres como Nelly y he dicho que sí, pero que ella abrió el camino", destacó Suárez, exconsejera de Educación cuando explicó el largo proceso llevado a cabo para que el libro en recuerdo de Fernández Arias ya sea una realidad. "Empezamos en 2019".

La exsenadora cuando le tocó hablar lo hizo para reivindicar el valor de la política: "Yo no hablo de política, pues de eso debías de hablar", dijo y el auditorio la aplaudió. Y la aplaudió también cuando definió su ideología: "Se puede ser socialista, sin ser católica, pero no se puede ser católica sin ser socialista".Terminó recordando: "Siempre me pareció que todos teníamos que implicarnos, que todo lo que pasa nos concierne", dijo.