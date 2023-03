Ha ocurrido en Castrillón: echan a unos niños de una función teatral sobre igualdad por lo inadecuado de sus contenidos

Un grupo de familias presentará una queja en el centro cultural Valey por lo vivido el pasado martes en una sesión teatral en el salón de actos. "Fuimos con nuestros hijos –de seis a once años– a ver ‘Las mujeres de los cuadros cobran vida’ –organizada por Secretariado Gitano– y cinco minutos antes de empezar, vino un señor, con malas formas, y los echó; nos dijo que era un espectáculo para mayores de 16 años cuando en el cartel –municipal– ponía que era ‘para todos los públicos’", señaló una de las denunciantes. Su hijo acudió con sus compañeros de clase de teatro y se tuvo que marchar de la sesión acompañado por su profesor.

El "señor" que les "echó" del auditorio era Víctor García Ordás, director de Secretariado Gitano, que afirmó que "dada la temática, el lenguaje y las imágenes se sobreentiende que era para para personas adultas, que no era para menores de 16 años". "Es más, organizamos una ludoteca y –sobre la polémica– me disculpé, quiza hubo una falta de información o información contradictoria", señala el máximo responsable de Secretariado Gitano, para referirse al cartel que había publicado su fundación para promocionar la sesión teatral interpretada por "Cuéntame un cuadro". En ese cartel no había mención alguna a rangos de edad o recomendaciones aptas para entrar a una obra que mostraba a la Gioconda y Juana I de Castilla o "Juana la loca", entre otras en una actividad enmarcada en los actos del 8-M.

Una vez finalizada la función, las familias que denunciaron "la expulsión de sus hijos" "pidieron explicaciones" a García Ordás. "Reconozco que quizá fue un error, y me excusé", recalcó.

"No se puede excluir a los niños de un espacio público y menos en una actividad enmarcada dentro de los actos para reivindicar la igualdad", señalaron las madres, que confían en que su queja sirva como ejemplo "para que no se vuelva a repetir el mal trago que pasaron los niños con esta desagradable situación".

Esos pequeños forman parte del taller de teatro del Valey y dado que coincidía su horario con esa actividad, su profesor y las familias pensaron que asistir a una función sería una manera de aprender claves sobre las tablas. Sin embargo, no fue lo deseado y al final todo se torció y los pequeños se quedaron sin ver "Las mujeres de los cuadros conbran vida" en Piedras Blancas.