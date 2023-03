Así serán las oficinas del futuro, con "áreas burbuja"

La empresa Actiu está radicada en la localidad alicantina de Castalla, de poco más de 9.000 habitantes. Desde allí diseña, fabrica y distribuye mobiliario para oficinas desde hace más de medio siglo. Joaquín Berbegal, su responsable principal, estuvo ayer en las instalaciones de EquipAvilés –que celebra su décimo aniversario– para presentar su último producto: la cabina Actiu: "Despachos portables que consiguen intimidad en las oficinas sin necesidad de hacer obras", destacó el principal ejecutivo de una compañía que atiende la demanda de clientes en 81 países desde la antigua localidad juguetera alicantina.

Actiu, en palabras de Berbegal, "aprovechó la crisis del juguete de hace cuarenta años", explicó. "Había que transformarse y hacerlo con lo que se había aprendido en el mundo del plástico y de los moldes", añadió. Así que si el negocio del juguete lo arrasan desde China, el de los muebles de oficina no. Desde entonces no han hecho más que crecer y desarrollarse. "Elegimos Avilés para la presentación mundial de estas cabinas porque pensamos que los negocios también son las personas con los que los desarrollas y nosotros trabajamos desde hace tiempo y muy bien con Mónica Blanco y su empresa", confesó Berbegal.

El motivo de las cabinas es el de conseguir intimidad en la oficina. "Cuando recibes una llamada de teléfono te tienes que levantar del puesto para no molestar a los que están a tu lado. Las cabinas son despachos pequeños y móviles que atienden estas necesidades. La ventaja principal es que no requieren de ninguna arquitectura. Y así entras, hablas, no escuchas lo que hay alrededor, ni te escuchan a ti", apuntó Berbegal. A partir de la semana que viene se comercializa.