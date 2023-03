La cantautora gallega "Sés" actúa este sábado en la Factoría Cultural de Avilés (21.00 horas) para presentar su nuevo trabajo discográfico, titulado "Diante un eco". La artista coruñesa mantiene fresca su esencia, una particular mezcla de estilos que se mueven entre el rock and roll, la música tradicional gallega y la canción de autoras latinoamericanas. "Diante un eco" es el octavo trabajo de la cantautora y supone un peldaño más en una exitosa carrera de once años que le ha llevado a conseguir tres reconocimientos de medios especializados. Las entradas cuestan 15 euros.