La marea blanquiazul conquista Laredo

"Espero que se iguale el ambiente que se vivió en Torrelavega". Este es uno de los deseos de Marta Fraga para esta tarde. Esta avilesina, vicepresidenta de la peña Minuto 92, forma parte de la comitiva de más de 150 aficionados que hoy acompañara al Avilés en su visita al campo de San Lorenzo, en Laredo (18 horas). "Mi marido y yo teníamos pensado ir igual y aprovechar para pesar el finde", reconoce la blanquiazul, motivada por la gente que últimamente está viajando junto al equipo.

Fraga es una habitual en los desplazamientos del Avilés. "Este año hemos ido a Ourense, al partido contra el Rayo Cantabria y a Torrelavega. Si el trabajo nos lo permite solemos viajar bastante", explica Fraga, que lleva siendo fiel al Avilés desde que era pequeña. Para ella, las campañas que están haciendo desde el club son claves para animar a la afición. "Sé de gente que llevaba sin viajar años con el equipo y ahora se animó a ir a Laredo", confiesa. Además, destaca el buen número de aficionados que irán a tierras cántabras siendo sábado, un día donde la gente suele tener otros planes.

"Recuerdo ir a partidos donde había menos de 100 personas en la grada. Tuve alguna discusión con porque me decían ‘¿Qué haces yendo a ver al Avilés?’", bromea. Ahora no puede esconder la ilusión cuando ve que, poco a poco, la ciudad se empieza a reenganchar con el equipo. "En el partido contra el Valladolid B me emocioné al ver la grada con tanta gente y animando tanto. Y no fui la única. Varios de los que llevamos yendo siempre también estaban como yo. Me encanta ver que la gente está volviendo a sentir el Avilés", afirma la seguidora.

Ahora, en este nuevo viaje, espera que el ánimo en la grada sea similar al que se vio en el último viaje que organizó el club a Torrelavega. "Si ese día se consiguió empatar fue gracias a la grada. Nos metieron gol al empezar y entre todos le dimos la vuelta", explica Fraga, que lamenta que el tiempo no vaya a acompañar su visita. "Ya nos han dicho que nos vamos a mojar, pero no pasa nada. La gente va muy motivada. Espero que los jugadores salgan a darlo todo", sentencia.