El PSOE se queda solo en su rechazo a que el tren llegue hasta el Aeropuerto

El Gobierno socialista del Principado se queda solo en el rechazo a estudiar, como mínimo, la posibilidad de que el servicio ferroviario llegue al Aeropuerto de Asturias para conectarlo con las tres grandes ciudades de la región. Excepto el PSOE, todos los grupos con representación en la Junta General del Principado defienden convertir Feve en el "metrotrén" de Asturias e incluir en el proyecto el servicio al aeródromo asturiano, teniendo en cuenta el progresivo incremento del número de vuelos nacionales e internacionales. Y coinciden en criticar la "falta de voluntad política".

La idea lanzada por la Cámara de Comercio de Avilés, y defendida desde hace décadas por el Ayuntamiento de Castrillón, fue secundada por OTEA, la patronal asturiana del turismo, los organismos camerales de Oviedo y de Gijón, y la asociación Avilés Club de Empresas, cuyo objetivo es el desarrollo del turismo de congresos y de eventos para desestacionalizar la economía turística y crear empleo. Los sindicatos ferroviarios también apoyan la propuesta, aunque todos ellos coinciden en que para que el tren llegue al Aeropuerto es necesario realizar una cuantiosa inversión que convierta en realidad el "metrotrén" y desdoblar la línea de Avilés-Gijón para asegurar un tráfico fluido. También se necesita el compromiso de los empresarios para mantener, al menos, la cifra de viajeros actual, de tal manera que la inversión esté justificada con la utilización del servicio.

En este contexto general, los grupos con representación en el Parlamento asturiano manifestaron ayer sus posicionamientos a pregunta de este diario.

El diputado del PSOE René Suárez, responsable del área de Planificación Territorial, Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático de la comisión ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), incidió en su respuesta en el mismo sentido que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. "Las prioridades para Asturias en materia ferroviaria a día de hoy pasan por la ejecución completa del plan de cercanías, la renovación de los trenes de ancho métrico o avanzar en el Corredor Atlántico Noroeste. Existe un servicio público de conexión con el aeropuerto con 34 frecuencias al día que atiende la demanda generada por el aumento de la conectividad aérea, fruto del gran trabajo realizado por el Gobierno de Asturias". Se refiere al transporte por carretera que realiza la empresa Alsa.

El PP, partido que lidera la oposición, mostró su apoyo a la iniciativa por boca de su presidente, secretario general y diputado en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo. "El PP de Asturias apoya la idea de una variante de la red de ancho métrico que desplace el tráfico de ferrocarriles hacia el aeropuerto para dar servicio a sus usuarios", señaló. "Lo apoyamos y así lo hemos reclamado en el seno de la Alianza por las Infraestructuras, para que sea tenido en cuenta como una de las inversiones a realizar por el Gobierno Central.

Añadió Queipo que "los estudios realizados hace años sobre la rentabilidad de la obra se desarrollaron en un momento en el que el número de viajeros en avión era muy inferior. Hoy, sin duda, el ferrocarril daría un gran servicio al aeropuerto, con frecuencias adaptables a los meses pico o valle de uso del mismo, y posibilitaría el desarrollo de un área multimodal e industrial en torno a nuestra instalación aeroportuaria".

El portavoz parlamentario de Podemos en el Parlamento asturiano, Rafael Palacios, admitió que el servicio ferroviario al Aeropuerto de Asturias "no es necesariamente una prioridad de inversión", pero remarcó que "tiene sentido que se aumenten las conexiones entre puntos relevantes del territorio asturiano y que deje de haber un monopolio privado en el transporte a una infraestructura como el aeropuerto".

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta del Principado, incidió en la idea de que "el servicio de Cercanías tiene que ser el metro de Asturias. Solo hace falta voluntad política, de los gobiernos de Asturias y de Madrid, para modernizar y extender la red. Tener el aeropuerto a media hora de las principales ciudades es un handicap competitivo y una anomalía que no se da en ninguna otra región; pero moverlo es imposible, así que debemos ‘acercarlo’ mejorando el transporte público. El ramal ferroviario al aeropuerto es imprescindible, pero no tendría sentido si no se modernizase el resto de la red de cercanías. Por poner un ejemplo, hoy, llegar desde Siero, cuarto concejo de Asturias, en transporte público al aeropuerto lleva más de dos horas, y eso sin atascos, porque solo es posible en autobús. No es digno de una región moderna".

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, explicó que la formación a la que representa lleva "mucho tiempo reclamando que los trenes lleguen a los polígonos industriales, a los campus universitarios, a los hospitales y al aeropuerto. Deberían haberse aprovechado las compensaciones pactadas con el Gobierno de España para poner en marcha estos servicios. Pensamos además que la negativa del Gobierno de Asturias a conectar con el aeropuerto es insultante y una nueva muestra de sucursalismo".

Ovidio Zapico, diputado y coordinador general de IU, señaló que "la conexión al aeropuerto vía ferrocarril está dentro del planteamiento que defendemos desde hace años para la red de cercanías ferroviarias, como modelo de vertebración y comunicación territorial medioambientalmente sostenible. Hace falta un planeamiento global con inversiones en la mejora de la red que permita la reconstrucción del ferrocarril como un medio de comunicación eficiente y eficaz y ahí el enlace al aeropuerto es estratégico".

El representante regional de IU defendió "la necesidad de que el Estado asuma la modernización de la red, con esas infraestructuras que se consideran necesarias en ese planteamiento global de reconstrucción y, al mismo tiempo, iniciar el proceso para la asunción de las competencias, algo que está previsto en el propio Estatuto de Autonomía".

El diputado y presidente de Vox en Asturias, Javier Jové, resumió el posicionamiento de su partido: "Asturias tiene muchas anomalías incomprensibles y una de las más lacerantes es la ubicación del aeropuerto, situado a gran distancia de todas las grandes ciudades de la región, lo que supone un enorme obstáculo para lograr unos tráficos y una conectividad aérea dignas de tal nombre. Es una necesidad abordar la conexión ferroviaria con el aeropuerto, y no se pueden esgrimir motivos económicos por parte de un gobierno que está dispuesto a despilfarrar 172 millones de euros al año en imponer el engendro de la llingua y que ha aumentado el presupuesto regional en 1.500 millones de euros sin que los asturianos hayan observado mejoría alguna en los servicios que reciben a cambio".