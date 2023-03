Lo que plantean las bazas del PP en los concejos de la comarca avilesina: atraer a jóvenes a Corvera, la difícil misión de recuperar Gozón...

El Partido Popular ya ha elegido el quinteto de candidatos que debe afrontar el próximo 28 de mayo, el reto de cambiar el color político de las alcaldías de la comarca de Avilés, actualmente en manos todas ellas de regidores ajenos a este partido. LA NUEVA ESPAÑA ha hablado con ellos para recabar sus primeras impresiones.

Eloy Alonso, candidato en Castrillón: "Vamos a garantizar la atención a los vecinos con soluciones ágiles"

Eloy Alonso Prieto (Piedras Blancas, 1966) es ingeniero forestal, funcionario de la Consejería de Medio Rural en la que es coordinador de la Guardería del Principado. Tiene un hijo y una hija. Es concejal del Ayuntamiento de Castrillón por el Partido Popular desde hace ocho, los últimos cuatro como portavoz del grupo municipal.

–¿Qué le supone que su partido haya vuelto a confiar en usted cómo candidato?

–Soy castrillonense y es un honor. Hace cuatro años ganamos las elecciones municipales, aunque no gobernamos, y eso quiere decir que tenemos la confianza de muchos vecinos. Mis compañeros de partido han puesto la confianza en mí pero también siento el apoyo de muchos vecinos porque creen que puedo aportar algo al municipio al que vengo a servir.

–¿Cree que habrá un gobierno local del PP?

–Los vecinos tienen que pensar que se van a presentar los mismos y van a volver a hacer lo mismo; si pueden, volverán a pactar y con el mismo resultado. Nosotros somos la alternativa real. El Ayuntamiento está enquistado. Una auditoria encargada por el propio tripartito concluye que el Ayuntamiento tiene que ser más ágil, con menos burocracia.

–¿Qué haría usted?

–Ante todo garantizar la atención a la ciudadanía. Si no, no podremos dar soluciones ágiles a nuestros vecinos. Creo que somos el único ayuntamiento en el que aún hay cita previa, la que se aplicó en la pandemia. Hay que tener un sistema efectivo de atención ciudadana. Ya está todo inventado pero hay que aplicarlo, el vecino que llega al ayuntamiento a solucionar un problema no puede salir con dos. En los ayuntamientos estamos para solucionar los problemas reales de los vecinos, pero no detrás de una mesa. Este ayuntamiento tiene que recuperar el prestigio a ojos de los ciudadanos.

–¿En estos últimos cuatro años, de que se siente más contento?

–Hemos estado estos años de oposición en la calle, escuchando de forma activa a nuestros vecinos, recabando las necesidades reales y en ocasiones sin poder atender sus peticiones porque no estaban en nuestras manos, aunque con frecuencia, solo venían pidiendo que les escuches, qué te pongas en su lugar y que intentes echarles una mano para ayudarles.

–¿Qué necesita el concejo?

–Muchas cosas, mejorar la calidad de los servicios, poner en valor nuestros recursos desaprovechados como el suelo industrial, los montes comunales, los planes parciales, la revisión del PGOU y reforzar los servicios sociales. En definitiva, mejorar la calidad de vida de los vecinos.

–¿Tiene cerrada la lista?

–Está ya muy trabajada, habrá novedades. Algo imprescindible es mantener a los actuales concejales Nuria González-Nuevo y Gustavo Prieto como números 2 y 3.

–Si fuera necesario para gobernar, ¿pactaría con Vox?

–Nuestro objetivo es gobernar en solitario. Es un objetivo difícil pero posible. En esta ocasión sentimos el viento a favor.

Alejandro Méndez, candidato en Corvera: "Buscamos crecer para atraer a jóvenes y empresas a Corvera"

Alejandro Méndez Mántaras (Nubledo, 1999) es estudiante de Derecho y Administración de empresas y cuenta con un máster en asesoría fiscal. El pasado mes de febrero fue designado candidato del PP de Corvera a las elecciones municipales. Actualmente, el PP cuenta con un solo edil en el Ayuntamiento, Cinta Mántaras, que es presidenta local del partido y madre del cabeza de lista.

–¿Cómo lleva eso de ser el hijo de la actual concejala y presidenta local del PP?

–Al final, es complicado aprender a separar la vida familiar y la política. Tenemos discrepancias y eso es bueno para que el partido crezca, es una anécdota más que nada. Aunque yo tenga un manera de hacer política marcada y ella lo respeta, llegamos a la sintonía. Ella es más dialogante, yo recojo ese guante, pero soy más incisivo, más agresivo políticamente hablando, las circunstancias actuales son complicadas. Ella está para ayudarme como presidenta del partido y como madre. No somos clones, cada uno tiene sus particularidades

–Corvera es una plaza difícil para el PP, ¿cuáles son sus aspiraciones de cara a las elecciones de mayo?

–El objetivo es mejorar los resultados de las anteriores elecciones. Somos el partido que se sienta en el espacio a la derecha del PSOE y de las personas descontentas con el gobierno; somos el único partido que va a estar en frente del PSOE, los otros dos (Somos e IU) son más amigables con el partido en el gobierno. Estaremos enfrente con cordialidad y planteando alternativas, recibiremos a todo el mundo.

–¿Cuál es la prioridad del PP en Corvera?

–Transmitir, promover e incentivar proyectos para formar parte de Corvera. Buscaremos el acuerdo, seamos parte del gobierno o no; apoyaremos lo que sea positivo para el concejo. Somos realistas y desde la oposición fiscalizaremos al gobierno y seremos exigentes con ello. Mantendremos el talante del partido, buscaremos acuerdos para Corvera y seremos implacables con los errores.

–Hábleme de la lista, ¿está cerrada?, ¿quién la conforma?

–Salvo cambios de última hora está cerrada. Contamos con perfiles heterogéneos en grupos de edad, personas con experiencia. Daremos representación geográfica a todas las parroquias con nuestro proyecto, e intentamos incorporar perfiles profesionales de comercio, seguridad, de derecho, de la hostelería; queremos abarcar todos los sectores como también la industria y el transporte. Es decir, que tanto la lista como el partido sea lo más parecido a Corvera.

–¿Qué necesidades tiene el concejo actualmente?

–Corvera necesita un impulso, tiene que estar enfocada a crecer. Buscamos el crecimiento con una política fiscal agresiva, que permita que se construya y se asienten empresas en el concejo. Nuestra idea es que Corvera se aproxime a cotas de población similares a las de Castrillón. El nuestro es un modelo de crecimiento, el del PSOE está estancado y es estático y no es un modelo esperanzador. Buscamos fomentar la natalidad, atraer a jóvenes, autónomos y empresas.

Ramón Braña, candidato en Gozón: "Recuperar la Alcaldía es complicado, pero no imposible"

Ramón Braña (Luanco, 1968) es hotelero y ha sido director general de la cadena Oca Hoteles. Hace meses que dio el paso para ser el candidato del PP de Gozón, un partido que formó parte del gobierno local desde 2003 a 2011 en su última etapa. "Mi campo es la gestión y el turismo, dicen que no es lo mismo la gestión privada que la pública, pero es gestión, al fin y al cabo", indica por teléfono a este periódico.

–¿Qué le animó a dar el paso para liderar una candidatura del PP en su concejo tras tener su puesto de director general de una cadena hotelera?

–Tomé esa decisión porque en muchas ocasiones las personas que estamos fuera tenemos más cariño a tus orígenes y a tu pueblo que quizá los que no se han movido. Ahora, optamos a la Alcaldía y la ilusión que hay es buena para poder ayudar a los gozoniegos, a los vecinos. No me planteo la política como un crecimiento, mi labor empieza y acaba en Luanco, en Gozón.

–Habla de recuperar la Alcaldía en un municipio con una mayoría absoluta del PSOE. ¿Lo ve factible?

–No hay datos ni ninguna encuesta, pero es razonable. Hay que ser realistas y sabemos que es complicado y más aún cuando en las pasadas elecciones se consiguieron tres concejales. En las últimas declaraciones de PSOE e IU dejaron claro que no pactarían con nosotros, por lo que hay que conseguir una mayoría. Es complicado pero no imposible.

–Hábleme de la lista, ¿supone una renovación o es continuista?

–Está renovada en la mayoría de sus integrantes, con personas ligadas al partido y con experiencia previa y otras personas ajenas a la política que han dado un paso adelante y quieren mejorar Gozón.

–Ramón Artime anunció que deja la actividad municipal en el PP; eso sí, seguirá al frente del partido a escala local. ¿Qué legado deja en su labor como concejal tras más de veinte años?

–Hay que diferenciar el grupo municipal del partido. En mayo Ramón Artime dejará el Ayuntamiento después de muchos años y después de todo este tiempo es una persona que merece todos mis respetos tras años de dedicación a una institución pública, por su dedicación y gran interés. Es más, es una persona con un amplio conocimiento del concejo que se ha de tener en cuenta.

–¿Qué prioridades tiene actualmente Gozón?

–Son tantas... Y lo he comprobado hablando con los vecinos por las parroquias y estando a pie de tierra compartiendo con ellos sus preocupaciones. Hay una cuestión prioritaria que es la limpieza, el mantenimiento de caminos y caleyas, un mayor cuidado de las instalaciones municipales, también las deportivas; es decir, atender lo básico. Eso en un primer plano. Otra necesidad prioritaria es el saneamiento de las zonas rurales.

Beatriz Granda, candidata en Soto del Barco: "Hay que sacar el concejo adelante, lo podemos hacer nosotros"

Beatriz Granda Granda nació en Santianes (Pravia) hace 47 años, pero desde que tenía 12 reside en Soto del Barco. Lleva casi media vida militando en el Partido Popular, formación política de la que fue concejala durante ocho años hace ya otros tantos. En las elecciones del 28 de mayo es la candidata popular a la Alcaldía de Soto del Barco.

–¿Cómo llegó a militar en el PP?

–Desde joven, mi padre era concejal por el partido y un día le acompañé a La Arena a una comida, un cordero a la estaca, estaba Manuel Díaz ("Pipo") y me convenció de que entrara, creo que fue en el año 2001.

–¿Qué supone que ahora sea la candidata a la Alcaldía?

–Un compromiso grande, fui concejala ocho años en Soto del Barco y sé lo que es la política municipal. También supone mucha responsabilidad, ahora tenemos un concejal pero con la retirada de Jaime Menéndez Corrales (el actual alcalde desde hace más de 30 años, primero por el PSOE y después liderando la Candidatura Independiente del concejo de Soto del Barco, CISB) la cosa va a estar más reñida.

–¿Ya tienen completada la candidatura?

–Está prácticamente cerrada, va gente nueva y comprometida y también militantes con experiencia como Manuel Díaz ("Pipo"), que va de número dos, fue la condición que le puse para aceptar ser la candidata.

–¿Qué puede aportar el PP al ayuntamiento durante los próximos cuatro años?

–Hay que sacar el concejo adelante, yo creo que eso lo podemos hacer entre todos los partidos que estemos en la Corporación, venimos a trabajar por los vecinos.

–¿Cuáles son las necesidades de Soto del Barco?

–Hay varias, en todos los ámbitos. Tenemos que poner hincapié en promover las instalaciones deportivas. Llevamos años, en todos los partidos, reclamando la adecuación del campo de fútbol de Soto del Barco, pero nadie lo hace. También es necesario adecuar las instalaciones para el remo, hay muchos jóvenes y niños remando y es necesario adecuar una nave, en La Rambla, en La Arena, y un pantalán para facilitar la práctica del remo. El deporte es algo fundamental en la vida, yo jugué al fútbol en el Praviano y cuando vine a vivir a Soto del Barco empecé con el remo, estuve en el Club Remeros del Nalón, con el que fui campeona de Asturias absoluta en batel.

–¿Sigue practicando deporte?

–Ya no tanto aunque todavía juego algún partido de fútbol como los de solteras y casadas en fiestas.

–¿Es necesaria la pasarela entre La Arena y San Esteban?

–Es importantísima, desde el PP fuimos de los primeros en pedirla, es una infraestructura que llevamos en todos los programas electorales.

–¿Y el problema del puerto de La Arena?

–Hay que dragar ya, pero la solución no vendrá hasta que se construya un dique.

José María Álvarez, "Capi", candidato en Illas: "Buscamos poner al concejo en condiciones"

José María Álvarez González, "Capi" (La Callezuela, 1968), es el candidato del PP de Illas. Repite como cabeza de lista en un municipio en el que su formación cuenta con dos ediles frente a los siete de IU. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono. Álvarez es también el presidente de la junta local del partido. Vive en La Callezuela y se gana la vida como transportista.

–Repite como candidato a las próximas elecciones, ¿por qué motivo?

–Repito porque estoy a gusto en el partido y también como concejal. Es un pueblo, no se trata de una gran ciudad que tenga muchos problemas en ese sentido.

–También es el presidente de la junta local; es decir, hay buena sintonía con el grupo municipal.

–Siempre tiene que haber alguien que encabece la lista y como lo llevo bien, pues repito.

–Actualmente, el PP cuenta con dos concejales en la Corporación de Illas, ¿a qué aspira el partido en los próximos comicios?

–La intención es clara, intentar conseguir el mayor número de concejales posibles. Todo lo que vaya a más supondrá una mejoría para el partido.

–Es una tarea difícil en un municipio en el que gobierna IU con Alberto Tirador de alcalde y con una mayoría absoluta muy holgada de siete ediles...

–Por eso, partimos de eso, aquí somos dos partidos nada más y todo lo que sea incrementar votos será bien recibido.

–El PSOE presenta nueva candidata con María José Belda, ¿qué le parece?

–Cuantos más partidos haya con opciones, más lucharemos en la campaña.

–¿Qué prioridades tiene el concejo actualmente?

–Ahora mismo, lo principal sería mantener lo que hay, tenemos algunas zonas abandonadas, rutas que hay que atender como la de Los Molinos, por ejemplo. Es un Ayuntamiento que no tiene personal fijo y la prioridad está en mantener un poco al día el municipio.

–Illas parece que sigue su cauce, no pierde población, incluso la gana...

–Illas está bien, buscamos ponerlo en condiciones. Las casas y zonas que son nuevas están bien, pero hay que mantenerlo todo.

–En un concejo con una mayoría absoluta como el suyo, ¿Cómo es la relación en el Ayuntamiento visto desde la oposición?

–A nivel personal no existe ningún problema. Al haber mayorías, las propuestas nuestras se tienen en cuenta pero, claro, ellos son mayoría, tampoco tendría que ser de otra manera. Tenemos distintas ideas pero eso no tiene nada que ver con la mejora del pueblo.

–¿Cuentan con alguna propuesta estrella en el programa?

–Estamos preparando la campaña y buscando nuevas opciones, estamos a tiempo todavía, tenemos las bases.

–¿Y la lista, ya está cerrada?

–Estamos trabajando para definir la candidatura a las elecciones pero todavía tenemos que cerrar algunos flecos.