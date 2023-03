Bras Rodrigo junta en Madrid 300 gaiteros por San Patricio

El gaitero Bras Rodrigo juntó este pasado sábado en Madrid a 300 gaiteros para celebrar San Patricio, una de las festividades más icónicas de Irlanda.

Explicó Rodrigo: "Todavía estamos emocionados por la gran marea verde que tomó las calles de Madrid en este I Desfile de San Patricio. Fue una conjunción maravillosa entre el mágico sonido de las gaitas y los aplausos y vítores que el público asistente al desfile daba con el paso de las bandas participantes en el mismo", comenta Bras. Y añadió: "No me queda otra si no agradecer a todo el mundo que se nos acercó a felicitarnos, a agradecernos que hayamos hecho este primer desfile y a animarnos a que tenga continuidad".

El desfile madrileño es el primero organizado en España para celebrar este día. La marca de cerveza Guinness se unió a la celebración: "Somos parte de la cultura irlandesa y por eso nos hemos querido unir a este gran acontecimiento en el que miles de personas han podido disfrutar de esta festividad irlandesa en Madrid", comentó Pablo Mazo, director de Relaciones Institucionales de Heineken España.

El desfile comenzó en la plaza Mayor y finalizó en el palacio Real tras recorrer algunas de las calles más céntricas como Bordadores, Carlos III o la plaza del Oriente.

St. Patrick’s Day es una fiesta que se celebra en todo el mundo en la que millones de personas se reúnen alrededor de una cerveza para compartir momentos juntos. Los corveranos desfilaron en la isla de Manhattan en varias ocasiones.