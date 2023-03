"Todas las comedias tienen una raíz dramática y eso le pasa a ‘Extrarradios’", dice María Piquero

La actriz María Piquero es productora y coprotagonista de "Extrarradios. La comedia de las mujeres desamparadas", de Eduardo Alonso, un espectáculo cuyo estreno nacional está previsto para este próximo viernes (20.15 horas) en el teatro Palacio Valdés. Es la última función del ciclo invernal Hecho en Asturias y esta representación la incluye la concejalía de Igualdad en los actos de conmemoración del Día de las Mujeres. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Cómo llega a estos "Extrarradios"?

–El director, Enrique Villanueva, la leyó, me la propuso, me la leí, me gustó y nos lanzamos.

–Pero, ¿qué tenía para que la hubiera elegido?

–Una historia de dos mujeres al margen, en las afueras de cualquier ciudad. Me gusta todo lo que sugiere: dos mujeres que no tienen nada que ver, pero que al final deciden aliarse. Eso también me gustó.

–Enrique Villanueva era profesor en la Escuela de Arte Dramático, donde usted se formó. ¿No es eso?

–Pero no me dio clase. No coincidimos. Luego, sí, fue ayudante de dirección en algunos montajes de fin de carrera. Me conoce como actriz, dirige desde el cuerpo, que es lo que me gusta a mí, tenemos sintonía. Así que nos pusimos a trabajar.

–Cuénteme.

–Somos dos en escena: Tamara Norniella, que hace de una mendiga sin nombre, y yo misma, que soy una prostituta: Raquel. Las dos se encuentran, precisamente, en los extrarradios del título y no digo que establezcan una amistad, aunque sí una alianza.

–La función tiene doble programación: desde Cultura e Igualdad.

–Todos los años, para el 8M el Ayuntamiento programa teatro. Este año se retrasó porque el Palacio Valdés estaba ocupado.

–Dos mujeres marginales que se encuentran en la noche, pero es una comedia, ¿no?

–El público va a tener que reflexionar sobre lo que mostramos en el escenario. Lo de comedia es algo que pone el autor como subtítulo: "Extrarradios. La comedia de las mujeres desamparadas", que no deja de ser paradójico. Lo que contamos difícil y muy duro, pero cuando se encamina al final, toma tintes cómicos, de comedia muy negra. Todas las comedias tienen una raíz dramática y eso le pasa a "Extrarradios". Hemos montado un espectáculo que no sería posible sin Eduardo Espina, que se encarga de la escenografía y de Roberto Lorenzo, el encargado de sonido.

–Como productora tiene "Black Friday" una comedia-comedia que se ha visto mucho últimamente.

–Hemos tenido ya como quince funciones. Esa sí que es una comedia pandémica. Además, están los infantiles.

–Productora, actriz...

–Y madre.

–¿Y cómo se arregla?

–Como el 90 por ciento de los que nos dedicamos a esto del teatro: como podemos.

–Son compañía avilesina.

–Vivo aquí, en Avilés, pero nos movemos mucho.