Las nuevas investigaciones que desarrollará Arcelor en Gozón (y no tienen que ver con el acero)

Pangea fue el primer continente, el del origen de todos los demás, y es también, ahora –desde hace poco más de año y medio– parte del nombre elegido para la nueva filial tecnológica en la que participan Arcelor Mittal, el fondo alemán E2H y la Universidad Antonio Nebrija. Y es que The Next Pangea se presentó en sociedad ayer en el chalé de La Granda, su sede social, y participaron del bautizo el presidente del Principado, Adrián Barbón – "He visto el futuro de Asturias", dijo– y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde: "Nuestra universidad forma parte de este futuro", recalcó. Nicolás de Abajo, el presidente de la nueva compañía, resumió: "Abrimos la puerta a poder desarrollar productos innovadores desde Asturias".

De Abajo se encargó de explicar que la empresa ya trabaja con fortaleza con el Ejército del Aire y del Espacio: "Trabajamos en la planificación del mantenimiento de los apagafuegos, de los aviones dedicados a apagar incendios, y cómo maximizar el tiempo que esa flota está en el aire", dijo el responsable de la nueva compañía, que actualmente cuenta con una treintena de empleados, pero que prevé cerrar el año multiplicando por tres sus puestos de trabajo. "Queremos llegar a ser un centenar de personas trabajando aquí, en el chalé de La Granda", apuntó su presidente. Un chalé que mezcla ahora los años de su historia pasada –pegada a la antigua Ensidesa– con el futuro ese que el Presidente del Principado no paró de invocar en su intervención ante los periodistas. "Los perfiles que nos interesan son todos", destacó De Abajo. Y mencionó, en este sentido, "bioquímicos, físicos, biotecnólogos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, analistas de inteligencia artificial o ingenieros aeronáuticos". Todo interesa a la nueva empresa que parte de Arcelor, pero que supera los planteamientos de sus innovación particular, es decir, la vinculada expresamente, al acero, al metal. "Para eso tenemos los centros de innovación", explicó De Abajo. "El propio concepto de Pangea, la unión de los continentes, es la unión de las tecnologías; por eso la variedad de trabajadores es tan amplia", añadió. "Probablemente, no seamos los mejores en ninguna de ellas, pero desde luego que sí somos los mejores mezclándolas", reconoció. "Tenemos la capacidad de unir bits y partículas, la inteligencia artificial y la biotecnología", añadió De Abajo. "Por esto debemos tener todo el espectro de competencias técnicas". "Tenemos un plan de expansión bastante significativo para este año", reconoció De Abajo. "Mucho del talento que hay aquí, en la compañía, viene de la propia Universidad de Oviedo, pero no estamos cerrados a importar talento de donde sea", añadió. Y es que The Next Pangea nace en Gozón con una vocación mundial de desarrollo. "Nuestra apuesta es por la retención y recuperación del talento que estaba fuera de Asturias, pero que ahora recogemos para todo", continuó el responsable mundial de la investigación de Arcelor Mittal en presencia, entre otras personas, de José Manuel Arias, el presidente de Arcelor Mittal España y antiguo director del clúster de la gran siderúrgica en el norte de la península. Los trabajadores de The Next Pangea desarrollan su labor delante de pantallas de ordenador, cuentan con un salón histórico que presiden Severo Ochoa y Grande Covián y, con un café en la mano, pueden echar un ojo a "Verbolario", de Rodrigo Cortés. Los intereses de la nueva compañía van desde el sector alimentario al aeronáuticoFirma Los intereses de Pangea van del sector aeronáutico al alimentario. En este sentido, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, explicó que la empresa desarrolla un dispositivo capaz de detectar en unos treinta minutos la presencia de listeria en los alimentos, en lugar de tener que esperar «incluso dos semanas para obtener resultados». Este producto es un sistema portátil, de fácil manejo, que va a permitir en minutos detectar la listeria mediante la biotecnología y la inteligencia artificial, «algo que está llamado a revolucionar el sector», vaticinó Barbón. La listeriosis es una infección causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Se estima, apuntó el presidente del Principado, que mueren en el mundo 400.000 personas al año.