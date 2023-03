USO pide al Parlamento que atienda a la crisis de Alu Ibérica

Nacho Antequera, que es el coordinador de la gestora de la Federación de Industria de USO Asturias, ha remitido a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias una carta solicitando "de forma urgente" una reunión con cada uno de ellos con el objeto de abordar "la situación de desamparo" en que se encuentran que los trabajadores de Alu Ibérica (la antigua Alcoa).

Antequera aplaude la rapidez en la actuación de la Xunta de Galicia y reclama a los parlamentarios asturianos que no pierdan el tren de los fondos europeos. Y es que, según USO, el Gobierno de Galicia ha demostrado interés en "buscar fórmulas para facilitar la recolocación de los trabajadores de La Coruña". En La Coruña, precisamente, está la otra fábrica de aluminio sometida a una descapitalización fraudulenta realizada en la época en que la gerencia de las plantas estaba en manos de sus propietarios: los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech y Alexandra Camacho.

USO se pregunta por qué en Asturias no se está "trabajando de inmediato con la solicitud de ayudas para los trabajadores de la planta avilesina". La plantilla está despedida desde el pasado 1 de mayo. No han cobrado todavía sus respectivas indemnizaciones. Su empresa está en período de disolución a la espera de la presentación de ofertas por sus instalaciones, que aún no se ha producido.

El portavoz de la Federación de Industria de USO Asturias, manifestó: "Se está dejando, de nuevo, abandonados a los trabajadores, una muestra más de la pasividad política que está provocando que la industria asturiana", se lamentó.