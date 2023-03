Buscan en Avilés actores y figurantes para una nueva serie de televisión

La agencia de casting Yaël Moreno está buscando actores y figurantes de todos los perfiles, razas y culturas. Precisan personas mayores de edad –hasta los 85 años–. Son los encargados de seleccionar a los que quieran participar en una nueva serie de televisión que contará la vida de un chico de barrio que se ve inmerso en los bajos fondos, una producción que se desarrollará a comienzos de este siglo.

Durante el rodaje, que se desarrollará en Asturias en los meses de mayo y junio, será necesario ambientar barrios enteros, fiestas, discotecas, cárceles, mercados, restaurantes o comisarías. Las personas interesadas deberán inscribirse en https://yaeldeperfil.com/asturies y tener el DNI o NIF en vigor pues toda la figuración será contratada en el régimen de artistas por sesiones. Asimismo, la agencia busca también figurantes con coche cuyos vehículos sean modelos de entre 1995 y 2006.

Los inscritos serán convocados en el mes de abril para realizar castings presenciales tanto en Avilés como en Gijón. En ellos, el personal encargado de la selección fotografiará a los aspirantes (primer plano, medio plano y cuerpo entero) y se les explicará cómo es el trabajo de la figuración en un rodaje, los horarios, las normas y las condiciones laborales y económicas.

El salario mínimo por jornada será de 45 euros netos, si se supera este horario recibirán por cada hora extra 10 euros netos.

Avilés es, desde hace años, escenario vivo para producciones de televisión y de cine. Este pasado otoño acogió parte de la grabación de la campaña navideña de la Lotería Nacional.

Pero no ha sido la única vez: Woody Allen filmó en Avilés parte de "Vicky Cristina Barcelona". José Luis Garci, por su parte, eligió Avilés para películas tan reconocidas como "You’re the one". Asimismo, la ciudad también ha sido escenario para cortometrajes.

En 2015, se grabó en el centro de la ciudad parte de "El padre de Caín", una miniserie de Telecinco que, en realidad, se desarrollaba en el País Vasco en los años más duros de la lucha antiterrorista.