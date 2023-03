Rogelio Crespo encabeza en Corvera la única lista de Podemos en solitario

Rogelio Crespo González encabezará la candidatura de Somos Corvera-Podemos a las próximas elecciones municipales de mayo. Será la única lista que la formación morada presente en solitario en la comarca avilesina ya que en Avilés el partido está coaligado con IU en Cambia Avilés y no existe siquiera la intención de formar candidaturas en los municipios de Castrillón y Gozón, pese a haber concurrido en las últimas elecciones locales.

Crespo ya fue candidato de Somos Corvera en las elecciones de 2015 cuando la formación obtuvo dos ediles. Cuatro años después, en 2019, repitió como cabeza de lista como cabeza de lista de la candidatura que Somos Corvera selló con Podemos y obtuvo un solo asiento en el salón de Plenos de Corvera, el suyo. La designación de Crespo fue aprobada el pasado martes en una asamblea celebrada en Las Vegas. Somos Corvera tiene entidad propia.

A escala regional, Crespo fue secretario de organización de Podemos y actualmente está inhabilitado para "participar en cargos internos" en la formación morada tras un dictamen de la Comisión de Garantías del partido, "no así como cabeza de lista de las elecciones municipales", indicó a preguntas de este periódico. Por su parte, hasta el momento Podemos Asturies no tiene constancia de que exista una lista morada a las próximas elecciones municipales de Corvera y es más, "al no haber primarias, de momento no hay candidato".