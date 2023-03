Qué hacer para salvar el comercio local: las ideas de los autónomos

Una aplicación en el móvil para que geolocalicen las compras que se realizan bien de manera presencial o por internet, y las sirvan a domicilio. Es lo que se denomina la logística de la última milla, que permitiría crear empleo bien autónomo o en forma de cooperativa. Esta propuesta, junto con la formación y digitalización son algunas de las medidas presentadas ayer por Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para impulsar el comercio local. A la reunión asistió también el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, al pertenecer UPTA a este sindicato.

La batería de propuestas se presenta en una semana clave para el comercio avilesino, con el anunciado cierre de Zara en la ciudad el próximo fin de semana. A la pregunta de cómo impacta la marcha de una gran marca en una ciudad como Avilés, Abad señaló que "el problema no subyace en las grandes marcas", sino en las políticas que impacta en el comercio urbano. Y se refirió a la liberalización de horarios que se aprobó en 2012 y de los periodos de rebajas.

"Un comerciante de Avilés no puede competir con Zara, que pone rebajas en el segundo día de temporada. Y es imposible que compita con los grandes descuentos del “Black Friday” o “los días sin IVA” de las grandes distribuidoras. En plena temporada no se pueden hacer rebajas del 70%, porque los márgenes del pequeño comercio ya son tan pequeños que no puede rebajarlos más. Mueren agotados, y con ellos muere la vida de la ciudad", señaló el máximo responsable de UPTA.

La clave está en la transformación del sector. "Todo lo relacionado con fondos europeos, digitalización, formación, competitividad, con la mejora del trabajo autónomo, debe ser en el ámbito local donde debemos hacer mayor hincapié, para que la actividad del comercio, la hostelería y los autónomos mejore y no haya las tasas de desempleo autónomo actuales, que son muy elevadas y en sectores fundamentales", señaló Abad.

La alcaldesa de Avilés se limitó a remarcar que "lo importante es competir con la singularidad y eso las grandes cadenas no lo dan. El reto es transformarse y singularizarse".

"En 2022 perdimos en Avilés casi 100 comercios de proximidad. Es una deriva que hay que frenar, porque se destruye trabajo autónomo y también por cuenta ajena", remarcó Eduardo Abad.

La principal propuesta de UPTA es un sistema de venta que permitiría comprar en los establecimientos del comercio local, bien de manera presencial o por internet, con servicio a domicilio. Para ello, bastaría con descargar una aplicación en el móvil y mediante geolocalización la información se recibiría en una central de logística, en la que trabajarían personas del ámbito local en riesgo de exclusión laboral. Ellas se encargarían de recoger el producto con vehículos sostenibles y de entregarlos a domicilio. "Ese es el secreto para que el comercio local pueda competir con las grandes distribuidoras", señaló convencido Abad.

A esta propuesta se suman otras, fundamentalmente la digitalización, por lo que UPTA va a iniciar una campaña en Avilés para explicar el "Kit Digital" y que los comerciantes soliciten estas ayudas. También informarán sobre cursos especializados de formación.