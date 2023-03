Cañedo: "No sentimos euforia, todavía no hemos conseguido nada"

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, analizó ayer en rueda de prensa el duelo que tienen los blanquiazules mañana a las 18.00 horas en el Suárez Puerta ante el Rayo Cantabria. Para medirse al conjunto cántabro, el técnico ovetense quiere que sus jugadores vayan con los pies en el suelo: "Ahora mismo no sentimos euforia, todavía no hemos conseguido nada, sobra completamente la euforia; debemos tener los pies en el suelo y la humildad necesaria para competir cada partido", expuso el técnico, que no quiso dar pistas sobre sus once elegidos. "Los 22 jugadores están disponibles y tienen las mismas posibilidades de jugar", señaló.

"El Rayo Cantabria será un rival muy duro, tiene muchísima calidad, a pesar de ser un filial es un equipo que compite muy bien, gana muchos duelos y tiene una gran calidad individual", destacó Cañedo sobre el próximo rival del Avilés. En cuanto a nombres, destaca a Gete: "Es su referencia", analizó el entrenador, que también afirmo que son una plantilla con mucha competitividad, con futbolistas muy determinantes en el uno contra uno que tienen detrás un gran trabajo táctico. El último partido de los avilesinos en casa, ante el Valladolid B, el Suárez Puerta vivió un ambiente de gala, algo que Cañedo espera que se repita mañana ante los cántabros. "Deseamos que se viva el ambiente de las últimas jornadas. Ver las gradas llenas nos ayuda a sacar los partidos adelante, aunque también tenemos en cuenta que nos responsabiliza mucho agradar a la afición", indicó.