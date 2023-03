El TSJA tumba el punto limpio de Luanco tras desestimar un recurso municipal

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Gozón para intentar habilitar un punto limpio junto a las instalaciones deportivas de Balbín. El alto tribunal hace suyas las argumentaciones de la sentencia recurrida, la del Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo, para enfatizar que el espacio en cuestión es un suelo no urbanizable y reservado para sistema general de equipamientos y servicios, de acuerdo a lo manifestado en la denuncia inicial presentada por particulares y la asociación vecinal de Balbín contra el acuerdo plenario que daba luz verde a la cesión de terrenos al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Cogersa).

Según indica en la sentencia recurrida y ratificada por el TSJA, la resolución municipal aprobada el 12 de julio de 2018 recogía que el punto limpio "es un uso especial de interés comunitario". Sin embargo, según el Alto Tribunal, los equipamientos especiales regulados para suelos no urbanizables como es el caso del de Balbín serían para habilitar "cuarteles militares y cárceles, mataderos, cementerios, instalaciones funerarias, y vertederos, no encontrándose previstos los puntos limpios, ya que como se dice en el recurso de apelación un punto limpio en ningún caso puede calificarse como un vertedero, es decir, de acuerdo al artículo 18 del Plan General de Ordenación no cabe ese tipo de usos" en Balbín. Ya en la sentencia recurrida se dejaba claro que los puntos limpios han de situarse en zonas catalogadas como industriales.

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia, no solo quedaría suspendida la instalación del punto limpio a la entrada de Luanco sino que también podría afectar a las dos rotondas previstas en ese entorno y que darían acceso no solo a la entrada a la entonces futura instalación de Cogersa sino también a la zona deportiva.

Desde un principio, los vecinos denunciaron que la puesta en servicio del punto limpio previsto en Balbín empeoraría su calidad de vida por los ruidos y olores, entre otras molestias. La actuación se centraría en una parcela municipal, expropiada hace más de una década, de 6.000 metros cuadrados.

El Ayuntamiento aún tiene posibilidad de recurrir la decisión del TSJA. Ha de hacerlo en un plazo de treinta días –la sentencia del Alto Tribunal es del pasado día 16– como recurso de casación.