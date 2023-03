Alberto Tirador volverá a encabezar la candidatura de Izquierda Unida en Illas

Alberto Tirador (La Laguna, Illas, 1957) ha aceptado repetir nuevamente como candidato de Izquierda Unida (IU) a la Alcaldía de Illas, cargo al que llegó por primera vez en 2007. Pero este extrabajador de Arcelor Mittal –está jubilado– lleva muchos más años vinculado a la política local del concejo en el que nació. Lideró la oposición cuando Margarita Fernández presidió el municipio, cosa que sucedió entre los años 1991 y 2007. "Me he animado a volver a decir que sí porque han sido muchos los vecinos que me lo han pedido", reconoció el actual regidor illense.

El trabajo de Tirador y de sus compañeros ha sido principal en las distintas corporaciones que ha presidido estos años sobre todo a la hora de preservar el territorio de Illas como concejo eminentemente rural, pese a su cercanía a Avilés. "A partir de ahí, tomando como base aquel plan urbano, hemos podido desarrollar este concejo de tal modo que lo hemos convertido en uno de los mejores de Asturias para vivir", destacó. Y los números subrayan su gestión: "La pérdida de población en Illas por el mayor número de defunciones (331) que nacimientos (105) en lo que va de siglo se ha visto compensada en parte por el saldo migratorio, con una ganancia de 155 en el periodo, saldos anuales mayoritariamente positivos y especialmente significativos en el trienio 2010-2012 y en 2020, año en el que hubo una ganancia de 25 habitantes. Tanto en esta última fecha como en 2019 la ganancia migratoria superó a la pérdida vegetativa y de ahí la evolución global positiva de la población del concejo en estos últimos años", explicó en su momento Amalia Maceda, que es profesora de Geografía de la Universidad de Oviedo. El deseo de terminar las tareas iniciadas y el apoyo de sus compañeros de agrupación explican la repetición de Tirador al frente de Izquierda Unida. Esos trabajos a terminar son la modificación del plan general, la conclusión de los trabajos de saneamiento en la comarca, la conexión de todas las localidades del municipio a la red del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), el nuevo colegio... Y todo esto para "atender las reclamaciones de los vecinos del concejo y los nuevos que van llegando cada año". Respecto de la lista de compañeros que le van a acompañar, Tirador explicó que van a reunir dos caraterísticas principales: "Compromiso para trabajar y horas para poder hacerlo. Alguno de los nuestros ya nos han pedido salir porque el trabajo le impide seguir al cien por ciento", reconoce. "El objetivo es seguir trabajando para que Illas siga yendo a más", apuntó. "Y lo vamos consiguiendo: el movimiento asociativo se incrementa, tenemos muchas actividades culturales: un grupo de teatro establecido en el concejo, la escuela de monologuistas, todos los fines de semana, sobre todo, el municipio se llena de gente que practica deportes: carreras, bicicletas... Pero no podemos desatender a los agricultores y a los ganaderos: si tenemos este paisaje es porque el medio rural se labra y no podemos permitir que caiga", resumió.