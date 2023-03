La batalla de Podemos llega a la comarca tras denunciar presiones Xune Elipe

El exconcejal de Avilés Xune Elipe, número dos de la candidatura de Podemos Asturies, denunció "ruido de sables y presiones" de la dirección nacional de la formación morada para apearle de la lista autonómica este jueves, día en que se rompió la aparente paz de Podemos en la comarca. Cerca de 90 inscritos de Avilés y Corvera, comarca de la que procede Elipe, pidieron en la plaza de España apoyo para la candidata regional Covadonga Tomé, exigieron el fin de las expulsiones en el partido, el respeto íntegro a la candidatura elegida en el proceso de primarias y una asamblea ciudadana para decidir la continuidad de Rafa Palacios, que a su modo de ver "está actuando de una forma totalmente estalinista" y "no ha sido elegido por nadie" para dirigir el partido tras la baja por enfermedad de la secretaria general, Sofía Castañón.

Xune Elipe, que fue concejal en Avilés en el anterior mandato bajo la marca Somos, denunció este viernes que dos trabajadores dependientes de la Secretaría de Organización Estatal de Lilith Vestrynge se han desplazado a Asturias para intentar realizarle un interrogatorio, una operación que ve "orquestada por la actual dirección" y que ve "inaceptable y muy preocupante". Y es que interpreta que el cerco a Tomé se va estrechando, tras haber sido expedientado previamente el número cuatro de la lista (Jorge Fernández) y ser él ahora objeto de supuestas presiones. Si fuera forzado a abandonar, "los principales beneficiarios serían Rafael Palacios y Ana Taboada".

El músico y productor asturiano sostiene que esta semana ha recibido un correo electrónico del Comité de Seguridad y Salud, donde se le citaba a un interrogatorio este viernes a las 10.30 horas en la sede de Podemos Xixón. Sostiene que estas acciones reflejan que está teniendo lugar "un ruido de sables sin precedentes, cuyo objetivo es intimidarme y que abandone o, en caso contrario, fabricar expedientes para alterar la lista electoral". Cree que se podría "estar construyendo" contra él y "contra quienes ocupan los cuatro primeros puestos en la lista de Podemos para las elecciones autonómicas un procedimiento que justifique una inhabilitación, para así poder incluir en los primeros puestos a los candidatos de la lista que resultó derrotada o a candidatos afines a ellos".

Que se avecinaban otras posibles expulsiones del partido lo dejó entrever ayer el concejal de Cambia Avilés (CA) Primi Abella, quien sin referirse a la denuncia de Xune Elipe presentó las firmas de esos 88 militantes e inscritos de Avilés y Corvera que piden un apoyo unánime y explícito para la candidata autonómica por "sentido común". Esas firmas se habían remitido dos días atrás a las direcciones de Podemos Avilés y Asturias, sin respuesta. Entre los firmantes se encuentra la exeurodiputada de Podemos y exportavoz de Cambia Avilés Tania González, que dejó la política hace un año; el portavoz de Somos Corvera, Rogelio Crespo (elegido en asamblea para volver a optar a la Alcaldía del concejo); el número 6 de la lista que salió de las primarias de Podemos Avilés, José Luis Pérez Muñiz, y otras personas que han formado parte de la dirección local de Avilés.

"No nos gusta tener que disparar dentro de nuestras propias filas", señaló Abella, quien pidió el "cese de las hostilidades y que se abra un proceso para elegir una nueva dirección" porque "Rafael Palacios es una persona que no está preparada para gestionar una organización de estas características" y aún "hay tiempo para presentarnos de la forma más decente a las elecciones porque por este camino vamos hacia un estrepitoso fracaso". Francisco Javier Rodríguez Amorín incidió en que entre los firmantes "hay gente que ha apoyado a Tomé y otra que no". "No hay ninguna formación política en ningún sitio del estado español que no esté apoyando a sus candidatos, excepto Podemos", concluyó.