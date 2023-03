"Los Linces" se despiden a lo grande con Micky y Lorenzo Santamaría

"Los Linces", la banda de rock más venerable de la escena asturiana, ha programado un concierto-cena en el hotel Palacio de Avilés para el próximo sábado 22 de abril. Las entradas ya están a la venta.

Acompañarán sobre el escenario a leyendas de la música popular española como Micky, Lorenzo Santamaría, Carlos Martagón y Felipe del Campo. Con todos ellos recorrerán el repertorio musical más preclaro de los años dorados del rock en español. Ramón Borrego, el fundador de "Los Llamas" –el primer conjunto de rock de la historia avilesina– también participará del espectáculo musical.

Prometen los de José Miguel Díaz que el recital que está previsto para dentro de un mes sea el último de los suyos. "Los Linces" echó a andar hace sesenta años y Díaz es el único miembro original de la formación que ha sido testigo tanto de la llegada de la siderúrgica al concejo de Avilés como de su marcha.

José Miguel Díaz y sus compañeros protagonizaron este pasado mes de febrero un espectáculo musical que se ha convertido en su homenaje particular a "The Beatles" y a su último concierto: el de "Get up" en la terraza de Apple Corps de Londres.