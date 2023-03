Lucía de Santiago y Chloe Álvarez , Xana y Xanina de las fiestas del Bollo

Lucía de Santiago Peláez y Chloe Álvarez Fernández serán la Xana y la Xanina, respectivamente, de las fiestas de El Bollo 2023. Este fue el resultado del sorteo público celebrado este sábado en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés al que aspiraban 14 candidatas a Xana y 28 a Xanina.

"Estoy contentísima, no me lo creo", celebró Lucía de Santiago, avilesina del Quirinal que se prepara en Documentación Sanitaria para estudiar después Enfermería. A sus 18 años, esta era su última oportunidad para optar al trono festivo. "Me apunté el año pasado y nada. Desde pequeña participo en estas fiestas, me encanta vestirme de asturiana. Por edad, esta es la última vez que podía participar", explicó la recién elegida Xana.

A Chloe Álvarez, de 11 años y alumna del Colegio Santo Tomás, la animó su familia a inscribirse en el sorteo: "Pensaba que no me iba a tocar, me siento muy rara, es la primera vez que me presento y hay muy pocas posibilidades de salir".

El pequeño Darío González repitió como mano inocente en el sorteo en que se eligen a las embajadoras de las fiestas de la primavera. "Gracias a las familias, sin vuestra colaboración sería imposible mantener esta tradición. Estas fiestas son muy especiales para nuestra ciudad porque son las que más identifican nuestra tradición y nuestra cultura. Ser embajadoras de la ciudad en un honor y una responsabilidad", se dirigió a las niñas, chicas y sus familiares la concejala de Cultura y Promoción, Yolanda Alonso.

En el sorteo resultaron elegidas, además, las doce damas de honor. Acompañan a la Xana Lucía Sarille Pérez (15 años), Alba Rebollar Llana (14 años), Lucía López Nevado (17 años), Olaya López Albuerne (15 años), María Fernández Mesa (15 años) y Silvia Sahagon Bango (15 años). Estas tres últimas damas son amigas y alumnas del IES Nº. 5.

Las damas de honor de Chloe Álvarez son Deva López Albuerne (11 años), Alba Junquera Vázquez (11 años), Carla Fernández Molina (8 años), Marina Álvarez García (9 años), Lorena González Fernández (11 años) y Vera Gallardo Fernández (10 años). "Me hace muchísima ilusión. Cuando dijeron mi nombre casi me muero", celebró Vera Gallardo, alumna del Colegio Sabugo.

La presentación oficial de la Xana, la Xanina y sus respectivas Damas de Honor tendrá lugar en un acto institucional presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que se celebrará el sábado 1 de abril, a las 18.00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés. "Ya tenemos a las reinas de las fiestas. Que la suerte os acompañe. Todas lo haréis estupendamente", se dirigió a las representantes del Bollo Yolanda Alonso.