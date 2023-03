Así quedará la Peñona de Salinas tras desmontar el mirador: la futura imagen del popular enclave castrillonense

Costas retirará el mirador de La Peñona y la pasarela de acceso, en Salinas, cerrados al tránsito de personas desde el pasado 2 de diciembre, tras un informe en el que se alertaba sobre la posibilidad de colapso del promontorio sobre el que se asienta. El jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, Fernando de la Torre, explicó ayer en el Ayuntamiento de Castrillón, que, tras los informes técnicos "lo más adecuado es la retirada del mirador". De la Torre se reunió con la alcaldesa, Yasmina Triguero, representantes de todos los grupos políticos municipales, así como el presidente de la asociación de vecinos "Amigos de Salinas, Iván Díaz; Jorge Arias, de la Cofradía Buena Mesa de la Mar y Javier Gancedo, de la Asociación Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau.

Costas está redactando el proyecto de las obras. "La retirada del mirador no es un capricho, técnicamente sería posible consolidarlo pero no sería una opción segura", indicó De la Torre. Para ejecutar las obras será necesario el acceso a La Peñona, por el vial inferior, de una grúa de grandes dimensiones. "La demolición del mirador llevará consigo trabajos muy delicados pero no podemos dejar abandonadas en La Peñona esas estructuras que terminarían deteriorándose".

La actuación de Costas incluirá también la "naturalización" de La Peñona. "Vamos a poner en valor algunos espacios de La Peñona, revegetar la zona y restaurar los elementos que tengamos que mover por la ejecución de las obras. Hay que reordenar el espacio paisajístico con la uniformidad de materiales, crear un entorno natural que sea bonito. También se van a adecuar los espacios ya existentes", manifestó el jefe de Costas.

"Costas es el organismo más competente para consolidar el proyecto en La Peñona. Hay que tener en cuenta el factor turístico, el proyecto incluirá nueva iluminación, barandillas discretas, reorganizar las anclas y buscar un punto para contemplar el paisaje ya que actualmente en la zona sería imposible hacer otro mirador", señaló Yasmina Triguero.

El PP , aportó ayer un informe técnico realizado por un geólogo "a título personal" el cual analizó y valoró el informe de por Costas por el que se cerró el mirador. El PP reclama que "se hagan todos los esfuerzos posibles para recuperar con seguridad la utilización del mirador de La Peñona, apoyando tal propuesta en un estudio presentado por un profesional del ramo en el que se cuestiona que el estudio de Costas sea suficiente para desmantelar la pasarela y el mirador y cree que puede ser viable su conservación con determinadas actuaciones", sostiene el PP.

Los representantes de "Amigos de Salinas" y la Buena Mesa de la Mar apoyan esa propuesta y se mostraron decepcionados "porque la propuesta de Costas está cerrada, no se nos pidió opinión".