Titular general 1col Helvética compressed 19pt cinco líneas

Cambia Avilés (CA) priorizará en su programa electoral "las medidas de rescate social y de empleo", adelantaron este viernes los números uno y dos de la confluencia, Sara Retuerto (Podemos) y Agustín Medina (IU), que han mantenido esta semana varias reuniones con diversas entidades sociales, concretamente con Cáritas, Cruz Roja y la Fraternidad de Francisco, para realizar un diagnóstico de la situación de los Servicios Sociales y de los colectivos en riesgo de exclusión social.

Cambia reflejará en su próximo programa político "un proyecto de ciudad que mire al futuro en común y que tome como referencia la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la lucha contra la pobreza, la defensa del trabajo decente y el crecimiento económico".

La confluencia promete potenciar la red de servicios sociales a través de mayor dotación de los recursos humanos y materiales que sean suficientes para garantizar las necesidades materiales de la mayoría social; incrementar las cuantías de los programas de ayudas económicas para situaciones de emergencia e impulsar programas orientados a la creación de empleo para garantizar la autonomía de la persona.

"Nunca antes en la historia de nuestro país se ha llevado a cabo un escudo social que proteja a las clases trabajadoras, autónomos y pymes", expusieron en una nota de prensa desde Cambia Avilés, sacando pecho de las medidas del Gobierno de coalición estatal.

