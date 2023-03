José Manuel Tejedor, Anabel Santiago y Bras Rodrigo pondrán banda sonora al Bollo 2023

El productor de televisión avilesino José Velasco leerá el pregón de las fiestas de El Bollo 2023, que llenarán Avilés de tradición, música, confraternización y cultura los días 8, 9 y 10 de abril. La Comida en la Calle, que ha agotado las 15.000 plazas disponibles, será el broche de unas fiestas que recuperarán la verbena del sábado, con la Orquesta Capitol en La Exposición, y a la que pondrán banda sonora, además, José Manuel Tejedor, Bras Rodrigo y Anabel Santiago.

«Estas fiestas, tan íntimamente unidas a nuestra identidad, aúnan tradición y vanguardia, manteniendo el espíritu de unión y acogida que se refleja en la Comida en la Calle, y en las que la asturianía se ejerce con el ejemplo, como los conciertos que hemos programado», destacó la concejala de Cultura y Promoción de Ciudad en la presentación del programa, acompañada por Felipe Arabia, de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano; la concejala de Deportes, Nuria Delmiro, y la autora del cartel de este año, la profesora de grabado de la Factoría Cultural Che Fernández. Su obra es «un homenaje a la gente que fai folixa» y, en concreto, a su familia y amigos, que aparecen retratados en su recreación de la Comida en la Calle.

José Velasco, natural de Avilés y cuyo prestigio al frente del grupo independiente iZen trasciende las fronteras españolas, recogerá el testigo de Rossy de Palma, y pronunciará el pregón el día 9 en la plaza de España a las 12.00 horas. «Es un homenaje a quienes salieron del Avilés industrial e hicieron una carrera profesional y empresarial muy importante», argumentó la concejala responsable de los Festejos de la ciudad.

Pero antes de ese chupinazo, habrá aperitivo del Bollo. Será el próximo sábado, 1 de abril, cuando se presenten de forma oficial a la Xana, la Xanina y sus Damas de Honor, elegidas ayer por sorteo en el Centro de Servicios Universitarios. Hubo 32 aspirantes. La suerte acompañó a Lucía de Santiago Peláez y Chloe Álvarez Fernández, la Xana y la Xanina, respectivamente, de las fiestas de El Bollo 2023.

«Estoy contentísima, no me lo creo», celebró Lucía de Santiago, avilesina del Quirinal que se prepara en Documentación Sanitaria para estudiar después Enfermería. A sus 18 años, esta era su última oportunidad para optar al trono festivo. «Me apunté el año pasado y nada. Desde pequeña participo en estas fiestas, me encanta vestirme de asturiana. Por edad, esta es la última vez que podía participar», explicó la recién elegida Xana.

A Chloe Álvarez, de 11 años y alumna del Colegio Santo Tomás, la animó su familia a inscribirse en el sorteo: «Pensaba que no me iba a tocar, me siento muy rara, es la primera vez que me presento y hay muy pocas posibilidades de salir».

El pequeño Darío González repitió como mano inocente en el sorteo en que se eligen a las embajadoras de las fiestas de la primavera. «Gracias a las familias, sin vuestra colaboración sería imposible mantener esta tradición. Estas fiestas son muy especiales para nuestra ciudad porque son las que más identifican nuestra tradición y nuestra cultura. Ser embajadoras de la ciudad en un honor y una responsabilidad», se dirigió a las niñas, chicas y sus familiares la concejala de Cultura y Promoción, Yolanda Alonso.

En el sorteo resultaron elegidas, además, las doce damas de honor. Acompañan a la Xana Lucía Sarille Pérez (15 años), Alba Rebollar Llana (14 años), Lucía López Nevado (17 años), Olaya López Albuerne (15 años), María Fernández Mesa (15 años) y Silvia Sahagon Bango (15 años). Estas tres últimas damas son amigas y alumnas del IES Nº 5.

Las damas de honor de Chloe Álvarez son Deva López Albuerne (11 años), Alba Junquera Vázquez (11 años), Carla Fernández Molina (8 años), Marina Álvarez García (9 años), Lorena González Fernández (11 años) y Vera Gallardo Fernández (10 años). «Me hace muchísima ilusión. Cuando dijeron mi nombre casi me muero», celebró Vera Gallardo, alumna del Colegio Sabugo. «Ya tenemos a las reinas de las fiestas. Que la suerte os acompañe. Todas lo haréis estupendamente», aplaudió tras el sorteo Yolanda Alonso, quien acto seguido se dirigió al Ayuntamiento a presentar el programa festivo.

La música marcará la pauta de los festejos y estará ya presente en la presentación de la Xana, la Xanina y sus damas de honor el 1 de abril en el salón de recepciones del Ayuntamiento, con el arpa céltica de Héctor Braga.

La verbena con Capitol será el sábado, a las 23.30 horas, en La Exposición. Al día siguiente, se subirán al escenario del Parche Anabel Santiago (19.00 horas) y José Manuel Tejedor (21.30), que presentará su último trabajo, «Lluz». El gaitero candasín Bras Rodrigo y su folk pondrán el colofón a las fiestas el Lunes de Pascua, en El Parche (19.00 horas).

Los avilesinos se despertarán ese día 10 con cinco kilómetros de mesas en el casco histórico para disfrutar de la Comida en la Calle, que cumple treinta ediciones. Se encargarán de la animación musical Tere Rojo y Charly Blanco (Hermanos Orbón), «Costa Norte» (Carlos Lobo) y «La Campanera Furgo-party» (El Carbayo).

La Feria de Alfarería Tradicional Villa de Avilés reunirá en Álvarez Acebal durante esos tres días de fiesta a catorce talleres de Toledo, Badajoz, Castellón, Cáceres, Zamora, Orense, La Coruña, Santander, Salamanca, Jaén, Córdoba, Ciudad Real, León y Toledo.

Como es tradición, el Desfile de carrozas, carros y xarrés recorrerá la ciudad el domingo y el lunes. El del día 9 partirá a las 12.30 horas de la calle San Francisco y recorrerá El Parche, La Cámara, José Cueto y finalizará en Eduardo Carreño. El del lunes saldrá a las 18.00 horas de José Cueto y pasará por La Merced, La Cámara, Doctor Graíño y Fernández Balsera, hasta el entronque de Severo Ochoa con Cervantes.

Las actividades deportivas ocupan un lugar destacado del programa festivo. Referentes son la XXXIV Milla Urbana que organiza la Atlética Avilesina (9 de abril) y la XXI Subida a La Plata que prepara Tuñés Competición (días 8 y 9). Este año se suma como novedad el Stage Judo Olímpicos.

Además, el programa cuenta con el Trofeo de Natación Avilés, el Torneo de Ajedrez del Bollo, el Evento Acuático Solidario «Pequeños Héroes», el Torneo de Balonmano Cadete Femenino El Bollo y el Trofeo de Skate El Bollo.

La Comida en la Calle y el Encuentro Coral de Habaneras cumplen tres décadas

La Comida en la Calle de Avilés y el Encuentro Coral de Habaneras celebran este 2023 las Bodas de Perla. Tres décadas se llevan celebrando el banquete en el casco histórico y el certamen coral que organiza la Agrupación Polifónica Centro Asturiano.

El Encuentro Coral de este año comenzará a las 20.00 horas, el día 9, en la Casa de Cultura. Participarán en esa primera jornada la Coral Polifónica IES Pintor Luis Sáez (Burgos), Rondalla al Sejo (Cantabria), el Orfeón de Castrillón y la Rondalla Club de Campo (Ferrol).

El lunes 10 actuarán el Coro Mixto San Pedro de Cudillero, el Coru de Muyeres San Esteban de las Cruces, La Rechalda de Avilés y los anfitriones, la Agrupación Polifónica Centro Asturiano.